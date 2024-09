Utkání v jabloneckých Břízkách si nenechali ujít fanoušci domácího mužstva a do poslední chvíle věřili, že si Kolín neodveze ani bod. I s jedním byl trenér Vomáčka spokojený.

"Já si myslím, že jsme měli víc ze hry. Kolín zvolil takovou specifickou taktiku, takže s tím jsme se malinko srovnávali v první půli. Hráli jsme proti silnému větru, to bylo takové vyrovnanější. Ale druhou půli si myslím, že jsme Kolín zatlačili."

Co chybělo, abyste brali tři body?

Měli jsme tam mnoho standardních situací i rohů. Vytvořili jsme si šance. Pak jsme dokonce kopali penaltu, kterou jsme neproměnili. Bohužel. A pak nás z ojedinělé akce dal Kolín gól a to nás trošku otřáslo, ale vůlí, nasazením a řekl bych takovým charakterem kluků a tím, že nechtějí za žádnou cenu prohrát, jsme v poslední sekundě vyrovnali. Takže to byla taková odměna. Je to sice bod, ale já si toho bodu strašně vážím, protože to bylo na konci vybojované a vlastně celý zápas bylo nasazení kluků dobrý.

Vyrovnávací gól v poslední vteřině, to muselo být hodně o nervy.

To bylo. Ale člověk má věřit do poslední sekundy. A kluci si to ověřili, že prostě hrát do poslední sekundy se vyplatí. A třeba jsme zúročili nějaké ty zkušenosti, protože se nám v minulosti stávalo dost často, že jsme ke konci ty góly dostávali. A dneska jsme naopak gól dali.

Takže s jedním bodem jste opravdu spokojený?

Samozřejmě doma je to ztráta dvou bodů, ale po tomhle vývoji jsem za ten bod šťastný.

A byl to alespoň pěkný, povedený gól?

Byl nádherný. Každý gól je pěkný, ale tenhle obzvlášť. Krásný centr od Suchánka a Breda, skoro nejmenší hráč na hřišti, krásnou střelou vyrovnal. Takže gól to byl nádherný.



Nastoupil někdo z A mužstva?

Ano, chytal Kotlín, hrál Hurta (Hurtado), Suchan, Krulich, Velich.

Na soupisce máte několik exotických jmen. Jak se dostala do B týmu?

To jsou kluci z Nigérie. Uspěli tady na testech. Ten Simon už byl ve Varnsdorfu a pak v České Lípě, takže o tom jsme věděli už dřív.. Ten Success uspěl na testu, tak jsme ho sem vzali na zkoušku. Byl tady na tréninkách asi tři týdny a pak jsme se rozhodli, že bude pokračovat s námi. Věříme, že kluci se dobře zapojí a jestli budou hrát, to záleží jen na nich.



Mají v sobě nějaký zvláštní talent?

Hráči z Afriky jsou jiní, než naši, je to jiná pohybová kultura a na úplně jiné úrovni je i technika s míčem. Musíme je trochu učit hrát dozadu. Ale oni jsou učenliví a zatím jsou pokorní. Stává se, že tito kluci ztratí pokoru a je s nimi těžké se dorozumět. Ale tito kluci zatím sekají latinu, snaží se a pomáhají nám.

Domlouváte se anglicky?

Máme kluky, kteří umějí anglicky lépe. Já se s nimi taky domluvím. Ale pomáhají kluci, kteří anglicky umí, takže se domluvíme a já jsem rád, že oni se i trošku nějaká slovíčka česky začnou učit. A jsem rád, že je kluci vzali do kabiny a že vytvořili docela solidní partu.