Jablonečtí se po letech museli ve středu zálohy obejít bez motoru v podobě Rozkovce, který v létě přestoupil do Přepeř. „Jeho odchod jsme vzali jsme jako fakt. Rosi tady byl dlouho a je potřeba mu za ty mraky sezon v Jablonci poděkovat. Přejeme mu, ať se mu nyní daří v Přepeřích, tedy kromě našeho zápasu s nimi. Na jeho post máme Kubína, Rittera a Svobodu,“ konstatoval kouč Jablonce Benjamin Vomáčka. Jeho týmu vypomáhali v úvodním kole nového ročníku ČFL z ligového A-týmu i Myška, Štěpánek, Černák, Ritter, Ikaunieks a Náprstek. „I jim bych chtěl poděkovat jak zápas s Ústím odmakali. Takto by to mělo být,“ pochvaloval si Vomáčka.

V Břízkách se hrálo v sobotu dopoledne svižné utkání s šancemi na obou stranách. Za jemného deště byl nejvíce v úvodu vidět Náprstek. V první šanci ho vychytal brankář Němec, chvíli poté táhl stejný hráč útok středem hřiště, místo zakončení však zvolil přihrávku vpravo na nabíhajícího Gašiho, kterého už stačil zablokovat vracející se obránce. Po půlhodině hry se zaskvěl na opačné straně hřiště náš nový brankář Myška, ten nejdříve vyrazil střelu Bendy, následně famózně chytil i dorážku jednoho z ústeckých hráčů a třetí střelecké zakončení Ústeckých skončilo na boční síti! Jablonec se ale favorizovaného soupeře nezalekl a byl také nebezpečný. Povedenou střelou, která se stočila těsně vedle šibenice se prezentoval Gaši. Do poločasu si navedl míč z levé strany na střed hřiště Černák, jenže vystřelil těsně nad!

Také druhý poločas byli v zakončení více hráči domácích barev. Gaši z úhlu vyzkoušel pozornost hostujícího brankáře, v další šanci hlavou nebyl přesný obránce Konda. Ani hosté nebyli klidní před naší brankou, svou zbrklostí to dokumentoval Adekuoroye. Deset minut před koncem se podél hostující brankové čáry uvolnil střídající Breda, jenže na gólmana Němce nevyzrál ani ze dvou střel. V 87. minutě mohl dobrý zápas rozhodnout Náprstek, s míčem se dostal za obranu Ústí, jenže tváří v tvář brankáři Němcovi nechal vyniknout hostujícího brankáře.

Svižný duel tak vítěze nenašel a týmy se nakonec rozešly remízou 0:0. „Mrzí nás trochu jen konečný výsledek, ale s pokorou musíme uznat kvality Ústí. Je to výborný mančaft, zkušený, agresivní, běhavý, který se prezentuje nepříjemným stylem. Ve třetí lize nebude moc lepších týmů. Však také vyhlásili útok na druhou ligu a do budoucna možná i na první ligu. Dobře jsme se na ně ale připravili, nenechali jsme je rozehrávat a nepustili je do hry. Tohle je cesta kam ten fotbal vede. Naše velká agresivita, velká běhavost, fotbalovost. Klukům nemám co vytknout až na nějaké detaily, které si rozebereme. S výkonem jsem spokojený. Výsledek taky dobrý, ale malého červíčka tam mám, protože z těch šancí jsme aspoň gól dát mohli. Obrana nám šlapala, jo dneska to mělo koule,“ pochvaloval si výkon Jabloneckých v úvodním kole trenér Vomáčka. Příští týden Jablonec B vycestuje k zápasu na půdu rezervy Pardubic.

FK Jablonec B – FK Ústí nad Labem 0:0

Sestava FK Jablonec B: Myška – Diviš (75. Breda), Vošahlík, Štěpánek (46. Karban), Konda – Gaši (90. Hanzlíček), Náprstek (90. Svoboda), Kubín, Ritter, Černák – Ikaunieks (66. Velich)

Sestava FK Ústí nad Labem: Němec – Hudec, Čítek, Spychka - Bankole - Hyčka, Čičovský, Gedeon (61. Ismael), Chodora (78. Mareš, 90. Kubín) - Benda, D. Černý