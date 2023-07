"I když jsme prohráli, tak kluky za přístup a předvedenou hru chválím. Chybělo nám jen zakončení a někdo, kdo by vstřelil gól. Na to, že hráli už třetí zápas ve čtvrtém dnu, tak se mi moc líbil, byl fotbalový, běhavý, vyrovnali jsme se soupeři i v soubojích. Náš výkon měl parametry a jen škoda, že jsme nevstřelili gól. Byli jsme lepší mančaft. Na hráčích byla už trochu únava znát, ale stále to ještě bereme jako kondiční část přípravy. Poslední tři zápasy byly součástí objemů, které jsme potřebovali udělat a teď už je budeme zmírňovat. Únava byla, ale kluci i v únavě dokázali předvést hodně kvalitních výkonů. Není lehké hrát unavený a k tomu ještě od druhé minuty prohrávat 1:0. Od příštího týdne už se rozhodneme, jak sestavu zeštíhlíme, kdo v týmu zůstane. Nemůže nás trénovat pětadvacet. Některým poděkujeme a budeme jim hledat jiné působiště. Nikoho nenecháme na holičkách, aniž bychom mu nepodali pomocnou ruku. Ti, kteří od nás odejdou, se buď vrátí do svých týmů nebo je nasměrujeme na další kluby, ve kterých by si zahráli. V hlavě už to mám, ale nejdříve to řeknu klukům. Necháme si tak dvacet hráčů a s nimi budeme během podzimu pracovat. Ostatní budeme stále sledovat a záleží na nich. Je možné, že se zase k našemu týmu vrátí třeba za půl roku, za úplně jiné situace, rozehraní, zvyklí na chlapský fotbal. A mohou se zase znova poprat o místu v sestavě. Určitě nad nikým nelámeme hůl," má jasno trenér Benjamin Vomáčka.

Ve středu 26. července hrají Jablonečtí generálku na Motorletu. Následující víkend pak mají hráči volný. A v sobotu 5. srpna už hrají první mistrovské utkání ČFL skupiny B. Na domácím hřišti se utkají se soupeřem z Ústí nad Labem.

"U nás sestava nikdy stabilní nebude. Je to ovlivněné mnoha faktory, jednak tím, jestli A mužstvo potřebuje někoho rozehrát a také zdravotním stavem hráčů. Jsem rád, že se nám už uzdravil Honza Vošahlík. Ještě tři hráči ze základu jsou zranění a ty bychom chtěli do tréninků už také dostat. To, že máme hodně mladých kluků, se může projevit nevyrovnaným výkonem. Ale dneska se mi některé výkony líbily. Jen škoda, že jsme nedali gól. Hráli jsme v útoku se dvěma záložníky. Chyběl nám čistokrevný útočník, kterého momentálně nemáme."

FK Admira Praha - FK Jablonec B 1:0 (1:0)

Sestava FK Jablonec B: Kotlín - Malý, Karban, Hušek, Konda - Gaši, Kubín, Filip, Hanzlíček- Svoboda, Ritter (střídali: Phan, Diviš, Jandura, Vošahlík, Chládek, Bím, Werani, Kubík