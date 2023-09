„Remíza ve finále je zasloužená. Pro nás je to ale škoda, když dvakrát doma vedeme, měli bychom to udržet. Liberec předvedl kvalitní výkon. Kombinačně byl lepší. Hlavně v první půli nás přehrával i agresivitou a nastavením. My jsme naopak hráli, jako kdybychom to nebyli my. Druhý poločas už byl z naší strany lepší. Dali jsme gól, měli jsme další šance. Ale soupeř nás kombinačně přehrával, my jsme drželi silou vůle. Nepřidali jsme gól, což beru jako chybu, že jsme ze standardky nedali, naopak jsme v 84. inkasovali z rohu.“



Jeho svěřenci dnes nezahráli tak, jako v minulých zápasech. A musí jeden bod brát s pokorou. Škoda, když už vedli a přežili i nebezpečné šance Libereckých, nedokázali tři body doma vybojovat.



Kouč Jablonce připomenul, že to pro něho bylo první derby, při kterém koučoval jablonecký tým. „V roli trenéra žákovského nebo dorosteneckého derby jsem působil jako trenér Liberce. Takže to dnes byla taková malá změna.“

V dalším kole jede Jablonec do Chlumce. "Musíme domácí ztrátu někde vykompenzovat. Nejlépe, když už bychom body přivezli z Chlumce. Každého bodu je škoda," zdůraznil Benjamin Vomáčka.