FK Jablonec B : FK Arsenal Česká Lípa 0 : 0

A ten nakonec vydržel po celých devadesát minut, protože hra v poli byla celkem vyrovnaná a ani jeden z týmů se nedokázal výrazněji prosadit před soupeřovou brankou. Přesnou koncovku si tentokrát sebou na trávník domácí nevzali, a tak se s Českou Lípou rozešli s bezbrankovou remízou.

Vomáčka: Dobré jméno jsme Jablonci tentokrát neudělali

„Myslím, že remíza je spravedlivá. V prvním poločase jsme byli herně lepší a měli jsme i několik šancí. Nicméně Lípa měla na konci poločasu dvě velké šance, kde nás podržel brankář, takže z tohoto pohledu je remíza zasloužená. Druhý poločas byl spíše bojovnější, bez velkých šancí. My jsme měli pár náznaků, Česká Lípa hrozila spíše z brejků, ale my jsme to dobře zvládali. Výkon našich kluků byl dobrý. Musíme je pochválit za bojovnost a dřinu, odvedli perfektní práci. Jen škoda, že nám tam něco nespadlo, že jsme nedotáhli některé akce, které jsme si vytvořili, hlavně z centrálních pozic a standardních situací. Ale i Lípa předvedla zajímavý výkon. Mrzí nás, že doma nemáme všechny body, ale beru to z pohledu práce, kterou kluci odvedli. Navíc nám vypadl Oliver ze sestavy, takže jsme museli improvizovat. Nemám jim co vyčítat. Samozřejmě si řekneme, že některé věci se mohly řešit lépe, hlavně koncovka, ale to k fotbalu patří. Někdy to vyjde, někdy ne. Teď nám góly nepadají, ale jsem rád, že začínáme být pevnější vzadu. A hlavně kluci chtěli vyhrát, i když to tam někdy nespadne. Musím říct, že Česká Lípa udělala velký posun a na jaře hraje zajímavý a kvalitní fotbal, poráží i silné týmy Takže bod s Českou Lípou má svoji cenu. Příští týden jedeme do Teplic. Čeká nás tam těžký zápas, ale jedeme tam s touhou bodovat. Pokud budeme hrát zodpovědně a poctivě, věřím, že něco přivezeme. Kluci to dnes zvládli, přistoupili k tomu dobře a kromě pár chyb si myslím, že to mělo parametry dobrého výkonu,“ řekl trenér jablonecké rezervy Benjamin Vomáčka.