„Hosté nás překvapili. Musím uznat, že jsme v naší hře předvedli hodně nepovedených výkonů. Ale hlavně nám tentokrát chyběla chuť se se soupeřem o výhru a body poprat. Chyběly nám emoce, které nás vždy zdobily a také agresivita,“ řekl k utkání trenér Benjamin Vomáčka.

Most Jablonecké právě v agresivitě a chuti předčil. Byl nebezpečnější, kvalitnější, jak v útočné, tak v obranné fázi. Vyhrál zaslouženě.

„My se z toho musíme dostat. Musíme se vrátit k našemu stylu hry a začít znovu s poctivostí. Agresivita nám chyběla už v minulém utkání. A dnes jsme to zopakovali. Asi si budeme muset promluvit důrazněji, nemělo se nám to už stát. Náš fotbal nás někam vede. A mně připadá, že od toho odcházíme, což by nebyla správná cesta. Kluci si to musí uvědomit. Ale musím také říct, že jsme měli dost velkou marodku. Nechci se na to vymlouvat nebo hledat alibi, i když zraněných jsme měli tentokrát dost,“ dodal trenér jablonecké rezervy.

Nemohl nasadit všechny hráče z kádru, tým hrál v oslabení. Ale zdůraznil, že zase ti, kteří dostali šanci, nezklamali a patřili mezi lepší.

„Střídali jsme pak Matěje Kubína s Dominikem Melkou, to se povedlo. Matěj Kubín navíc dal gól. Ukázali chuť. Jsem rád, že dostali prostor. I Pepa Hanzlíček dostal první větší šanci na druhý poločas a popral se s tím dobře. Jsem rád, že Petr Svoboda hrál od začátku a jeho výkon byl dobrý. Ale zklamali nás zkušenější hráči, kteří by mužstvo měli táhnout. Z toho jsem trochu smutný. Potěšily mě alespoň výkony těch mladých kluků. Most vyhrál zaslouženě,“ řekl trenér.

Jablonecká rezerva se probrala až ve druhém poločase

Dodal ještě, že po zápase do kabiny už nešel. Úroveň utkání vyhodnotí v pondělí na tréninku s chladnou hlavou. „Musíme se vrátit k našemu nasazení, emocím a důslednosti, kterou jsme měli v Ústí a doma s Pardubicemi. Kluci nasadili určitou laťku a nechceme, abychom ji podlézali. A právě to se stalo a nemělo by se to opakovat. Nejsme tým, který nemůže mít výpadky nebo krize. Ale vadí mi, že se to nepovedlo více hráčům. A že naše dnešní hra neměla šťávu. Necítil jsem z hráčů chuť se poprat. Z toho jsem trochu zklamaný a o tom si myslím, že si budeme muset popovídat,“ má v plánu Benjamin Vomáčka.

Ve třetí lize je, podle zkušeného trenéra, těžký každý zápas, jak doma, tak venku. Kdo se lépe přizpůsobí, ten vyhrává.

„Nerad bych, aby jsme si mysleli, že máme nějaký polštář bodů. Z toho se musíme rychle vzpamatovat. Musíme se vrátit k poctivé práci a poctivému fotbalu. Zatím z toho neděláme krizi, ale výstražný prst už tam je,“ připomenul trenér.

ČFL: Jablonec B – Baník Most – Souš 1:3 (0:2)