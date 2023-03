Vomáčka: Happy zrovna nejsem, takhle by to nešlo. Druhá půle už byla jiná.

"První poločas byl horší, Pardubice působily agresivněji, měly odražené míče, v soubojích si počínaly šikovněji. Byly lepší. Ve druhé půli jsme, po individuální chybě, brzy dostali gól. Pak jsme trochu přeskupili řady, začali jsme hrát na těžkém terénu jednodušeji. Přidali jsme, naše hra se značně zlepšila. Dostávali jsme se do šancí, i když jich nebylo tolik. Už jsme byli víc vyrovnaný soupeř pro Pardubice. Bohužel jsme pak v poslední vteřině inkasovali rozhodující gól na 1:2. Mrzí nás to, ale dneska to z naší strany nebyl povedený výkon. Hodně našich hráčů předvedlo podprůměrný výkon. Fotbal byl tentokrát spravedlivý tím, že nás potrestal za špatný první poločas. Nadstandardní druhou půlí jsme to ještě zvrátili a otočili. Ale nedokázali jsme vyhrát, jak jsme si přáli. Musíme si z toho vzít ponaučení a v dalším zápase se snažit naše zaváhání napravit. Každý zápas začíná 0:0. Každý soupeř chce vyhrát. A ve třetí lize jsou kvalitní soupeři. Pokazili jsme si to přístupem v první půli. U některých nebyl takový, jaký bych si představoval. Připadá mi, že začneme hrát, až když se něco děje. Když nám teče do bot. Pak teprve to odšpuntujeme. A to je pozdě. Toto musíme změnit a do prvních poločasů jít od první minuty."

FK Jablonec B - Pardubice 1:2 (0:0)

Branky: 73. Podzimek - 48. Rodrigues Lima Leandro Matheus, 93. Novák

Sestava FK Jablonec B: Richter – Konda, Vošahlík, Karban, Diviš – Gaši, Rozkovec, Podzimek, Breda (46. Kinčl) – Velich, Ritter (66. Stibor)