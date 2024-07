Hráči už asi měli chuť si zase zahrát.

Ano, byla na nich vidět chuť. Každý se chce dostat do sestavy nebo do kádru, takže s přístupem a věcmi okolo jsem spokojený. Trochu jsme si o poločase řekli něco ohledně napadání, protože jsme chtěli hrát hodně vysoko. Někdy to bylo až moc zběsilé, ale radši, ať je to živější, než abychom někde zalezli. V této části přípravy mi šlo o to, aby si všichni zahráli s chutí, hezky si zaběhali a kombinovali. To se, myslím, povedlo. Výsledek nepřeceňujeme, ale za vítězství jsme rádi, protože se pak lépe pracuje. Jako trenéři jsme byli spokojení s tím, jak to dopadlo.

Pak následovalo utkání s Pěnčínem, účastníkem krajského přeboru.

Co se týče zápasu s Pěnčínem, tak si myslím, že to byl, na to, že to byl jeden z prvních zápasů, dobrý zápas. Hlavně první půle z naší strany byla kombinačně silná. O první půli jsme Pěnčín přehrávali víc, než ve druhé půli. V té nám trochu zapracovalo to, že jsme nechávali Pěnčín chodit do rychlých brejků a tam nás trochu zlobili. Takže tam jsme měli problémy. Na začátku druhé půle nebo v první části druhé půle a potom na konci už jsme zase přitáhli a vytvořili jsme si dost šancí. Myslím si, že jak my, tak Pěnčín mohl dát víc gólů. Víc jsem tedy byl spokojený s prvním poločasem, druhý byl rozháraný, měli jsme okýnka v obraně Byl to ale kvalitní zápas, oboustranná prověrka.



Někteří vaši hráči teprve v dospělém fotbalu začínají. Jak jim to jde?

Někteří kluci se sžívají s tím, že přešli do dospělého fotbalu, takže to pro ně není úplně jednoduché. Je tam víc síly, víc taktiky a všeho. Jejich bojovnost ještě není taková, jakou bychom si představovali, ale myslím si, že jejich výkony, které zatím předvedli, byly kvalitní. Samozřejmě někdo líp, někdo hůř snáší přípravu, ale celkově spokojenost. V sobotu 27. července máme další zápas před sebou. Hrajeme v Novém Bydžově s Cidlinou. A pak už se to bude blížit k mistráku. Proto budeme dbát i víc na detaily, taktiku a dodržování určitých věcí.

Už půjde o místa v sestavě?

Ano, nějaké hráče máme na zkoušku. Po tomto zápase se rozhodneme, jestli s námi zůstanou nebo ne. Máme čtyři kluky, věkově ještě dorostence, kteří se teď na zbytek týdne přesunou do dorostu, protože dorost hraje kvalitní přípravný zápas v Hradci Králové. Chceme, aby si kluci zvykli i na dorost, protože určitě budou pendlovat mezi extraligou dorosteneckou a B mužstvem. Takže teď je přehodíme na zbytek týdne do dorostu a my pojedeme v užším složení do Cidliny.



Kdy hráčům řeknete, kdo odchází a kdo zůstane?

Po tomto zápase už to musíme rozhodnout, protože pak už je 14 dní do soutěže a chceme mít kádr takový, jaký budeme mít v soutěži. Samozřejmě plus nějaké kluky, co nám třeba půjdou pomoct s A mužstva, ale to už bude na dohodě s trenérem A mužstva. Takže kádr čtrnácti, patnácti lidí plus gólmani, tak bychom to měli do sezóny mít připravené. Uvidíme, jak se kluci ještě ukážou. Samozřejmě nějaký obrázek o nich už máme. Víme, jak pracují v tréninku, kde mají plusy a mínusy, ale musíme si to všecko vyhodnotit, jestli pro nás budou přínosem nebo nebudou. A potom rozhodneme.

Jaké cíle má jablonecká rezerva do sezony?

Máme cíle stále stejné. Vychovávat kluky, aby se posouvali do vyššího fotbalu, třeba do druhé ligy nebo i do první ligy, když se to podaří. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby třetí liga zůstala v Jablonci. Prvotní cíl je záchrana, pak se od toho může odvíjet něco dalšího. Nejdůležitější cíl je přechod dorostenců do dospělého fotbalu a posouvání kluků do vyššího fotbalu.

Boj o třetí ligu vám ale v uplynulé sezóně nehrozil.

Vyloženě problémy se sestupem jsme neměli. Měli jsme výjimečně dobrý podzim. Na jaře se nám nedařilo, ale tam byly určité důvody. My nejsme sice aktivisti, ale honili jsme dva zajíce, protože dorost hrál o postup do extraligy, což se nám nakonec podařilo. Někdy jsme třeba upřednostnili dorost před B mužstvem a vsadili na to, že chceme postoupit s dorostem, což se nám podařilo. Z klubového hlediska super, z pohledu B mužstva jaro nepodařené. Málo bodů, i když ty zápasy nebyly takové, že bychom měli prohrát, ale něco nám tam chybělo. Zápasy, které jsme na podzim vyhrávali nebo remizovali, jsme na jaře prohrávali. Je to varování pro další ročník.

Kdy vás fanoušci uvidí doma v podzimní premiéře?

Hrajeme jedenáctého srpna doma, na hřišti v Břízkách, první zápas s Mostem.