Ve druhém poločase domácí přidali, pomohlo tomu i střídání. Odměnou jim byla branka v šedesáté minutě, když k brankářem vyraženému balonu se šťastně dostal Velich a do odkryté branky skóroval.

Po tomto gólu jako by se obě mužstva soustředila na udržení stavu a zisk alespoň jednoho bodu. A tak nakonec utkání skončilo spravedlivou remízou, bod z venku je asi cennější pro tým trenéra Miroslava Procházky z Přepeří.

FK Jablonec B – Přepeře A 1:1 (0:1)

„Je to pro nás zasloužená remíza, protože jsme první poločas hráli katastrofálně. A to je tento výraz ještě milosrdný. Absolutně jsme ho nezvládli. Přepeře byly po všech stránkách lepší, v běhání, v kombinaci, v chytrosti. I když jsme měli nějaké pološance, tak první poločas se mi vůbec nelíbil. My jsme neběhali, prohráli jsme devadesát procent soubojů. Na Přepeřích bylo vidět, že chtějí víc. My jsme prostě první půlku utkání prolajdačili. Do druhého poločasu bylo potřeba, abychom si něco řekli, abychom se rychle vrátili k tomu, jak jsme hráli celý podzim a co nás zdobilo celý podzim. Bod je zasloužený, ale mohli jsme i vyhrát, protože druhá půle už byla o něčem jiném. To už jsme Přepeře přehrávali a byl to takový fotbal, jaký hrajeme, kterým se prezentujeme a pro který máme typy. Už jsme předvedli pěkné akce a kombinace i na těžkém terénu, na jakém se hrálo. Úspěchem dnes bylo i to, že se nám podařilo vrátit se po nevydařeném prvním poločase do zápasu. Pomohl nám svojí fotbalovostí Dominik Breda. Derby skončilo zaslouženou remízou. Klukům jsem na konci zápasu pogratuloval za to, že jsme doma na podzim neprohráli. Někteří z nich hrajou poprvé ČFL a mají za s sebou úspěšnou podzimní polovinu. Ještě nás ale čeká poslední utkání venku, jedeme do Záp. Bude to těžký zápas na horké půdě. Ale určitě ještě chceme vybojovat nějaké body vybojovat, abychom podzim zakončili důstojně a co nejlépe. Každý zápas začíná na nule," hodnotil utkání trenér Jablonce Benjamin Vomáčka.