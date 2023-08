Jablonečtí byli pomalí, nemohli se dostat do většího tempa, prohrávali osobní souboje a kazili přihrávky. Již v 7. minutě šli hosté z Živanic do vedení, po zmatku v domácí obraně trefil míč nepřesně zkušený Diviš a uklidil ho, bohužel, do vlastní branky – 0:1! Po brance se ale příliš nezměnilo a jabloneckému týmu i trenérovi do spokojenosti hodně chybělo.

Trenér Vomáčka:

„Živanice jsou dobrý mančaft, my to o nich víme. Hrají zkušený, nepříjemný, poctivý fotbal, dobře brání. Chodí do nepříjemných protiútoků. Jsou agresivní v soubojích, takže je to nepříjemný třetiligový mančaft. A to se také v prvním poločase potvrdilo. My jsme první poločas prolajdačili, nebyli jsme silní v soubojích, udělali jsme dost chyb. Nebyli jsme na tom dobře běžecky. A ještě jsme si dali vlastní gól. Živanice v prvním poločase vedly zaslouženě. My jsme s prvním poločasem nebyli spokojení, prostřídali jsme.

A to byl klíčový moment dalšího vývoje utkámí. Situace se začala obracet k lepšímu. Kontrolu nad tím, co se děje na hřišti, přebrali Jablonečtí.

PODÍVEJTE SE: Jablonec rezerva v Pardubicích? Výborný úvod a čtyři góly

"Tři naši kluci, kteří nastoupili do druhého poločasu, spolu s těmi, co tam zůstali, utkání otočili. A ti tři strhli ostatní. Jsem rád, že kluci ukázali, že jsou tým. A že, když to jednomu zrovna nejde, má špatný den, tak ostatní pomůžou. Před tou trojicí hráčů klobouk dolů, jak to odmakali. Z áčka s námi hráli Schön, Náprstek, Nikrýn, ti teď s námi trénují. Společně si pak už všichni utkání užili. A já jsem rád za takový otočený zápas. To také svědčí o charakteru mužstva," chválil trenér.

Příští utkání hraje jablonecká rezerva v Mostě. Bude určitě chtít přivézt body. "Na soupeře se chceme nachystat co nejlépe. A proto si ještě musíme něco říct k dnešnímu prvnímu poločasu. Ten se nám hodně nevydařil. O to jsem smutnější, že to bylo i proto, že Živanice byly agresivnější a běhavější. To by se nám nemělo stávat. Nebyl to jednoduchý zápas, takovému soupeři se hodně těžko dávají góly. A před oběma týmy klobouk dolů vzhledem k počasí. Zápas měl tempo a v takovém horku to bylo náročné. Dohrávali jsme skoro v poledne a to už bylo znát," dodal trenér.

FK Jablonec B – FK Živanice 2:1 (0:1)

Branky: 73. Vošahlík (pen.), 86. Breda - 7. Diviš (vlastní)

Sestava FK Jablonec B: Reiner - Diviš (46. Svoboda), Vošahlík, Hušek, Nykrín - Breda, Ritter (46. Gaši), Kubín, Schön (89. Karban) - Náprstek (46. Malý), Velich (93. Kubát)