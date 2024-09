Trenér Benjamin Vomáčka byl se ziskem tří bodů na hřišti soupeře spokojený. Ale předvedená hra jeho týmu se moc hlavně v prvním pololetí nelíbila.

Připsali jste si tři body z hřiště soupeře. Jaký byl zápas?

Byl to bojovný zápas, protože terén nebyl zrovna nejlepší. V České Lípě není často, takže to trošku ovlivnilo kvalitu hry.



Přehrávali jste domácí?

Myslím si, že jsme byli lepší tým, měli jsme více nebezpečných situací.



Bylo něco, co se vám nelíbilo?

Jediné, co mě tam dost mrzelo, bylo to, že jsme domácí dostali do hry zbytečnými fauly a zbytečnými standardními situacemi v nebezpečných místech kolem našeho vápna. Tím se trošku dostali do hry, dostali se do tlaku, měli tam nějaké závary. Tak to se mi v první půli utkání nelíbilo.



V prvním poločase jste vedli.

Ano, ale na konci první půle jsme dostali zbytečný gól po dlouhém míči do vápna a po prohraném souboji. Takže z toho byla v poločase remíza. Druhý poločas Česká Lípa byla lepší než my. Byla více na míči, ale naši kluci bojovali. Kluci v tom bloku, co jsme hráli, hráli aktivně. Moc šancí si nevypracoval ani jeden tým. My jsme pak ze standardní situace dali jeden gól. A potom už jsme to udrželi až do konce.

Takže v závěru to vypadalo nebezpečně.

Byl to určitě dost napínavý zápas. Myslím si, že ani jeden tým ten zápas neodflákl, ale fotbalové kvality tam nebylo úplně tolik. Spíš to byl bojovný zápas. Pro nás jsou to ale strašně důležité tři body. Přivezli jsme body zvenku, z těžkého derby, takže toho si moc vážíme.

Proti komu v dalším kole doma tři body potvrdíte?

Byli bychom rádi, kdybychom bodovali i doma. Hrajeme v sobotu 28. září v Břízkách doma s Pardubicemi. Budeme se snažit, abychom to dnešní vítězství potvrdili. Vždycky, když se to vítězství potvrdí, tak to pak má úplně jinou cenu. Budeme se snažit o to, aby se nám to povedlo.



V tabulce jste nyní desátí, chtělo by to výš?

Samozřejmě vždycky se lépe hraje, když je ten tým nahoře a když nemá úplně nějaké starosti v nižších patrech tabulky. Tímto vítězstvím jsme si trošku pomohli, ale ta soutěž je tak vyrovnaná, že stačí jeden, dva výpadky a jste zase zpátky někde v tom spodním patře. Vážíme si toho, ale je před námi hodně práce.