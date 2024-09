Jste spokojený s jedním bodem z derby?

Jsem spokojený. Přivezli jsme bod od silného soupeře. Bylo to derby, ale já jsem spíš spokojený s nastavením našeho týmu. Myslím si, že jsme na gólové šance vyhráli a líbil se mi způsob naší hry. To, co jsme si řekli, kluci splnili. V zápase jsem viděl soudržnost, emoce, kvalitu, s tím jsem spokojený.

Bylo něco, co se vám nelíbilo?

Ano, bylo to zakončení. A úplně ta finální část, kdy jsme si vytvořili nějakých šest, sedm gólových šancí a ty jsme neproměnili, takže to byla škoda.



Ke gólu jste tedy neměli daleko?

Určitě ne. Myslím si, že jsme měli blíž ke gólu než domácí, ale paradoxně oni kopali penaltu za takový nevinný zákrok za ruku. Bereme to s respektem k soupeři a k tomu, jsme třeba odehráli minulý týden v Ústí, tak bod bereme a chceme se připravit na domácí zápas. Kluky jsme pochválili už po zápase, byl to od nich výkon, který si představujeme. Utkání se mi líbilo, hlavně atmosféra v týmu. Takže s tímhle jsem byl spokojený.

Kdo vás čeká o víkendu?

Hrajeme doma s Kolínem.

Takže se fanoušci mohou těšit na tři body?

Byli bychom rádi. Samozřejmě zase nás čeká těžký zápas, ale to jsou ve třetí lize všechny. Připravíme se na Kolín a věřím tomu, že to dobře dopadne.