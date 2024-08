Je trenér spokojený?

Samozřejmě spokojenost, tři body, tři góly, v tomhle směru perfektní. Výkon byl v prvním poločase vynikající. Byli jsme na míči, kombinačně jsme přehrávali soupeře. Měli jsme kromě dvou gólů ještě další příležitosti. I když Živanice také zlobily, měly několik rušivých brejků. Ale přežili jsme to. A pozitivem bylo i to, že my jsme žádný gól neinkasovali. A hlavně jsme získali tři důležité a cenné body.

A něco bylo špatně? Negativní?

Ano, druhý poločas. Přestali jsme plnit to, co jsme si řekli.

Co konkrétně hráči nesplnili?

Přestali jsme hrát aktivně směrem dopředu i dozadu. Trochu mi to připadalo, jako kdyby si kluci mysleli, že to všecko už bude dobré a že nemají co ztratit, protože jsme první poločas vyhráli 2:0. Živanice trochu přidaly a my už jsme tolik nepostupovali. Nechávali jsme hodně volného prostoru soupeři a trošku se nám hra rozpadla.



Soupeř hrál v oslabení.

Hosté šli do deseti. Nám pomohla jejich nedisciplinovanost, že jsme pak hráli proti deseti. Ale průběh zápasu byl v podstatě dál stejný. Nemohli jsme se nějak extra dostat do hry. Živanice měly několik nebezpečných situací, které jsme odvrátili na poslední chvíli. A pak jsme ale přidali třetí gól a ten to rozhodl.



Měl jste k dispozici dostatek hráčů? U týmů ještě hodně "řádí" dovolené.

Měli jsme nějaké nakřáplé hráče, trochu zraněné. Museli jsme střídat Pepu Hanzlíčka který odehrál výborný první poločas, ale pak ho začal tahat sval, takže jsme ho museli sundat a trochu se nám to rozpadlo.



Možná svoje sehrálo i abnormálně teplé počasí.

Počasí asi taky, ale to je pro oba týmy stejné. Ale nemyslím si, že tohle byl velký handicap pro nás. Spíš to bylo tím, že jsme měli ještě tři, čtyři gólové šance navíc a nic jsme neproměnili. Měli jsme dát dřív na 3:0.



Jaký je další program týmu?

Kluci mají v pondělí individuální regeneraci. Na tréninku si pak k zápasu ještě něco řekneme. Týden bude náročný, čekají nás dva zápasy. Jedeme do Ústí a do Liberce. Dva zápasy venku, dvě velká derby. Chtěli bychom zvenku přivézt nějaký bod. Každý bod bude dobrý.



Žádný jednotlivec si nezaslouží pochvalu?

Chválím celý mančaft. Parametry hry byly dobré, bylo tam spousta dobrých výkonů. První poločas se mi líbil. Trochu mi to kazí ten druhý, ale nebudu chválit jednotlivce. Třeba Dominik Breda hrál fantastický zápas. Ale my to bereme jako tým. My jsme tým a potřebujeme fungovat týmově. Když vyhrajeme, je to týmový úspěch. Když prohrajeme, je to také týmová záležitost. Samozřejmě, že některé hráče pochválím více, jiné méně, ale to se většinou děje v kabině. Hodnocení jednotlivců probíhá.