Vomáčka: Lípa hrála kvalitně. I bod má svoji cenu

„Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Musím pochválit kluky za nasazení a za to, že dodržovali taktické záměry, které jsme si předem stanovili. Je jen škoda, že dostáváme góly kvůli velmi individuálním chybám. Ať už to byl první nebo druhý gól, kterým nám soupeř vyrovnal, vždy to bylo kvůli individuálním chybám, a to nás sráží. Zápas měl šťávu. Myslím, že jsme měli kvalitu, ale, bohužel, i když jsme vždy vedli, domácí vždy vyrovnali. A v 90. minutě jsme pak dostali dva góly, jeden z rohového kopu, a poté jsme se otevřeli. To se ve fotbale stává. Ale když to vezmu celkově, výkon byl kvalitní a bojovný. Nasazení tam bylo. Škoda takového zápasu. Škoda, že jsme nepřivezli žádný bod. Kluci se stále učí. Jsem si jistý, že ty velké chyby dělají ti mladší, a to prostě patří k tomuto věku a k této soutěži. Je to třetí nejvyšší soutěž, která má svou kvalitu, a domácí hráli o bytí a nebytí v této soutěži, takže se rvali pořádně. Byl to povedený výkon od obou týmů. Škoda, že jsme dělali více chyb, ale i v útoku byly nějaké dobré momenty. Samozřejmě budeme pracovat na tom, abychom chyby odstranili. Ale jak říkám, chyby k fotbalu patří. Doufejme, že se z nich poučíme. Příští víkend hrajeme doma proti Velvarům, takže přijede první tým tabulky. Myslím, že to může být pěkný fotbal. Věřím tomu, že je potrápíme,“ zdůraznil trenér jablonecké rezervy Benjamin Vomáčka.

Teplice B - Jablonec B 4:2 (1:1)



Branky: 35. Kapur (as. Mičevič), 67. Vachoušek (as. Mičevič), 90. Kapur (as. Bílek), 90+2. Procházka (as. Bílek) - 5. Nykrín (as. Kubín T.), 51. Nykrín (as. Breda). ŽK: 80. Diviš, 86. Breda (oba Jablonec). ROZHODČÍ: Nedvěd - Suchánek, Pašek. DELEGÁT: Žilka. DIVÁCI: 70.



FK TEPLICE

SESTAVA: Němeček - Hrdlička, Foungala, Mičevič - Emmer (74. Pokorný), Bílek, Křišťan (57. Bednár), Vachoušek (74. Hora), Radosta - Procházka (90+2. Trnovec), Kapur (90+2. Kříž).

PŘIPRAVENI: Grümann - Lukáš.

TRENÉŘI: Šourek - Stožický, Lipš, Novák.



FK JABLONEC

SESTAVA: Reiner - Malý, Karban, Vošahlík, Hušek - Nykrín, Kubín T., Svoboda (78. Velich), Diviš (85. Čada) - Kubát, Breda.

PŘIPRAVENI: Hanzlíček - Bureš, Gaši.

TRENÉŘI: Vomáčka - Just, Zelenka.