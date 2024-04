„Za nás skvělý zápas. Bylo to ubojované, na terénu to někde hodně skáče a eliminuje to oba soupeře. Soupeře jsme ale do ničeho nepouštěli. Začali jsme víc kombinovat a soupeř neměl nic. Celá druhá půle byla lepší. Směřujeme k lepšímu a lepšímu fotbalu. Říkal jsem klukům už před zápasem, že jdeme výš, výš a výš. Kluci začínají být zodpovědnější. Dneska skvělá práce,“ zhodnotil zápas domácí trenér Douděra.

Necítil jsem z kluků chuť se o body porvat, zhodnotil trenér béčka Jablonce

„I když jsme v Kolíně prohráli, jeli jsme tam s kombinovanou sestavou, protože nás bylo málo a měli jsme nějaké vnitřní problémy, přesto bych chtěl kluky pochválit, protože náš výkon byl dobrý. Zkoušeli jsme něco nového, co jsme si v pátek vyzkoušeli, a kluci k tomu přistoupili velmi dobře. Prohráli jsme sice 1:0 kvůli naší chybě, ale výkon byl skvělý, hlavně v obraně. I když jsme prohráli, přínos to mělo. Po zápase s Mostem, kdy jsem byl naštvaný, byl přístup kluků tentokrát úplně jiný. V obraně jsme hráli výborně a plnili jsme, co jsme si řekli," uvedl k zápasu trenér Jablonce Benjamin Vomáčka.

Kolí podle jabloneckého kouče, v podstatě nevystřelil na bránu a Jablonec dostal gól po chybě brankáře. Výkon v obraně byl od všech hráčů Vomáčkova týmu výborný. Horší to bylo v útoku, protože se dostávali do nějakých třiceti metrů před bránu, ale pak to nezvládli. Hostům chyběl klid a kvalita.

„Myslím, že zápas byl na remízu, ale, bohužel, jsme udělali chybu, Kolín dal gól kolem 60. minuty a my už neměli sílu vyrovnat. Někteří hráči nastoupili i přes zranění a nebyli úplně fit. Jeli jsme v jedenácti lidech a na lavičce jsme měli mladé hráče, kteří den předtím hráli s Bohemians. Měli v nohách 90 minut, takže jsme je mohli použít až ke konci. Ale dobré bylo, že se dostali do mužského fotbalu a odehráli nějakých deset, dvacet minut, ale gól jsme už nedali. Zápasu by slušela remíza, ale prohráli jsme," konstatoval Vomáčka.

Jablonecká rezerva se probrala až ve druhém poločase

Kolín byl zkušený tým, ale nedostal se ta často do šancí. Oproti minulému týdnu byl na jablonecké hráče jejich trenér naštvaný, ale tentokrát je musel pochválit za přístup. „Když budeme takto přistupovat k zápasům, začneme zase vyhrávat a získávat body. Příští týden jedeme do Boleslavi a rádi bychom si nějaké přivezli. Kluci mají přes Velikonoce volno, odpočinou si a od úterý se začneme připravovat na Boleslav. Věřím, že atmosféra v týmu je lepší než minulý týden. I když jsme prohráli, jsem s nimi spokojený. Vidím na klucích, že mají vnitřní sílu a že tým je zdravý, takže na tom se dá pracovat,“ zdůraznil Benjamin Vomáčka.