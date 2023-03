Jablonečtí hráči plnili vše, co po nich trenéři Vomáčka a Just chtěli. Důležité bylo, že podstupovali tvrdé souboje, vyhrávali je a při ztrátě okamžitě napadali snažení soupeře.

Trenér Jablonce Benjamin Vomáčka:

„Vyhráli jsme zaslouženě, šli jsme do zápasu s cílem vyrovnat se a i předčít Zápy v agresivitě, protože ty jsou vyhlášené agresivní hrou. Naším úkolem bylo vyrovnat se jim a přidat k tomu ještě běhavost a fotbalovost. Kluci to do puntíku splnili, zahráli si s chutí dobrý zápas a zaslouženě vyhráli. Po celý dobu jsme měli odražené míče, druhé míče a z toho jsme chodili do akcí a kombinovali jsme. Jsem s dnešním utkáním spokojený. Góly dávali Vošahlík z penalty, Velich a třetí přidal Černák. Teď nás čekají dva zápasy venku, nejprve jedeme do Kolína a pak do Přepeř.“