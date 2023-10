„Vyhráli jsme zaslouženě. Nebyl to úplně oku lahodící fotbal, spíš účelný. Brozany jsou vyhlášené tím, že hrají takový fotbal a moc gólů nedostávají, ale většinou nějaký gól dají, vyhrávají těsně. Patří stále mezi nejlepší mančafty ve třetí lize. A to hlavně venku, mají pevnou obranu. A těžko se jim dávají góly. Jsem rád, že jsme dnes jeden ze standardky dali a žádný jsme nedostali. To je plus dnešního zápasu. Byl to výborný, obětavý, kolektivní výkon. Bylo to něco jiného. Hráli jsme třetiligový chlapský fotbal a to je také potřeba se v této soutěži naučit. Jsem spokojený s tím, jak to dnes kluci odmakali a jak byli soudržní a také s tím, že jsme nedostali gól. Příště jedeme na derby do České Lípy. Je to nováček, který je v domácím prostředí nepříjemný. Budeme se muset na ně připravit a nějaký bod přivézt. Vyhrát se dá s každým, ale prohrát také. Dnes nám z A týmu pomohli Nikrýn a Ikaunieks.“

Doposud venku stoprocentní Sokol Brozany venku poprvé padl. Jablonečtí po třech zápasech bez výhry zase opět naplno bodovali. „Tři nebo čtyři zápasy jsme během podzimu ztratili v závěru. Doufám, že jsme se z toho už ponaučili. S pokorou si vážíme, kolik máme v tabulce bodů,“ pravil trenér Benjamin Vomáčka.

Jablonecká rezerva se v dalším kole představí na pažitu Arsenalu Česká Lípa.

FK Jablonec B – SK Sokol Brozany 1:0 (1:0)

Branka: 20. Hušek

Sestava FK Jablonec B: Reiner – Karban, Vošahlík, Hušek, Malý – Gaši (93. Diviš), Ritter, Kubík, Nykrín (74. Breda) – Velich, Ikaunieks (80. Kubát)