Také pátý přípravný duel byl pro jablonecký B tým vítězný. Dvěma góly Torfiqa Ali-Abubakara porazilo béčko rezervu Teplic 2:1.



I přes absence několika hráčů ze zdravotních důvodů či startu za A tým na Žižkově, dokázal B tým Jablonce s kvalitním a běhavým soupeřem ve vedru držet krok. A v prvním poločase si Jablonec dokonce vypracoval dvoubrankový náskok. První gól padl po úniku a centru Peřiny, kterým přesně našel Torfiqa – 1:0. Následně Teplice chybovaly v rozehrávce, míče se zmocnili domácí a po rychlém brejku byl v úniku Torfiq a střelou propálil míč do sítě – 2:0.



TRENÉR HRÁČE CHVÁLIL

Náročný zápas se ve druhém poločase více vyrovnal a Teplice v 74. minutě vykřesaly naději na lepší výsledek, když snížily na rozdíl jedné branky – 2:1. Od té doby Teplice hodně přidaly a zmáčkly Jablonec na vlastní polovině. S vypětím všech sil domácí výhru uhájili.

„Zatím to byl nejlepší soupeř. Byl to dobrý zápas, stálo nás to spoustu sil a měli jsme jen dva hráče na střídání. V závěru nás Teplice mlely, ale kluci to uválčili. Odehrát v tomhle počasí sobota – středa – sobota je náročné. Ale silou vůle jsme to udrželi a cením si hráčů, že to zvládli. Úplně se vydali do posledních sil. Teď se musíme dát dohromady, ale nebude to jen tak za dva dny. Čekají nás ještě poslední dva zápasy v přípravě,“ říká k zápasu trenér Jablonce B Jaroslav Vodička.



FK Jablonec B – FK Teplice B 2:1 (2:0)



Branky Jablonce: Torfiq 2.

Sestava Jablonce: Vajner (46. Klement) – Štěpánek, Tahir, Hämäläinen, Peřina – Rozkovec, Podzimek, Nykrín (60. Munzar), Coufal – Vošahlík (80. Drda), Torfiq