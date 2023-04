Trenér jablonecké rezervy Benjamin Vomáčka:

„Jsem spokojený s předvedenou hrou. Měli jsme dost šancí, kluci hráli dobře. Vítězství by asi bylo zasloužené. Ale Hradec dobře bránil. Měl běhavé, šikovné kluky. Měl několik šancí. Bod bereme, i když nás mrzí, že jsme neproměnili šance. Dneska to bylo hlavně o tom. Chybělo trochu štěstí, větší důraz, jednodušší zakončení. Faktorů, proč jsme gól nedali, bylo víc. Ale na druhou stranu náš mančaft šlapal. V první půli jsme měli pěkné šance a územní převahu. Vytvořili jsme si pěkné akce. Ale musíme se hlavně zaměřit na proměňování šancí, to bylo horší. Musíme to ve vápně ještě víc zjednodušit. A musíme jít do hry s větší agresivitou. Každý bod může být ve finále dobrý. Bereme ho, ale musíme teď přivézt body zvenku, jedeme do Benešova. Každého soupeře sledujeme a připravíme se na něj co nejlépe. I když je Benešov poslední, na jaře má dobré výsledky, dotáhl ztrátu, je zpátky ve hře, daří se mu zvláště doma. Určitě ho nepodceníme. Nic jednoduchého nás tam nečeká.“

FK Jablonec B – Hradec Králové B 0:0

Sestava FK Jablonec B: Richter – Diviš, Vošahlík, Akpudje, Konda – Gaši (66. Ritter), Kubín, Rozkovec, Nykrín (82. Kinčl) – Podzimek, Kubát (66. Breda)