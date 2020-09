Terén ve Zbuzanech měl k ideálu hodně daleko, vytrvalý déšť komplikoval situaci oběma týmům, na jedné z polovin hřiště doslova stála voda. Jablonečtí nejdříve útočili na lepší polovinu, jenže už v 5. minutě po špatné malé domů šli domácí lehce do vedení zásluhou Zemana. Do poločasu pak mohl náš tým několikrát srovnat skore, ale všechny čtyři gólové situace zůstaly neproměněny. V druhém dějství Severočeši útočili na podmáčenou polovinu hřiště, jenže místo vyrovnání přišel dvacet minut před koncem druhý gól opět z kopačky domácího Zemana, který se trefil pěknou střelou. Domácí pak už dovedli zápas do vítězného konce a v tabulce se posunuli před náš Jablonec.

Deštivý zápas ve Zbuzanech hodnotil asistent hlavního kouče Tomáš Čížek. „Hrací plocha byla složitá. Polovina hřiště byla pod vodou, na té druhé se ještě tak nějak hrát dalo. Bylo to hodně o nakopávání. Soupeři jsme to usnadnili, šli do vedení po naší hrubce a malé domů. Pak jsme měli čtyři gólovky, jenže jsme je nevyřešili dobře. Druhou půli už jsme útočili na polovinu, kde stála voda. Nějaké náznaky jsme tam měli, ale nic jsme z toho nevytěžili. Soupeř nás pak potrestal druhou brankou,“ řekl k průběhu zápasu 6. kola ČFL jablonecký asistent. Po dvou zápasech na hřišti soupeře se příští víkend jablonecká rezerva představí opět doma na stadionu v Břízkách, kde v sobotu 3. října dopoledne poměří síly s rezervou Mladé Boleslavi.

Zklamaný z výsledku byl také manažer mužstva Adam Pelta: „Řešili jsme na místě, jestli hrát nebo ne. Domácí a rozhodčí chtěli. My ne. Ale pak jsme hráli. Podmínky byly pro oba týmy stejné. V první půli jsme byli lepší, vyhrávali jsme souboje. Pak se otočily strany, útočili jsme do kaluží. A to už nebyl fotbal. Dostali jsme na 2:0 a bylo po zápase. Šance jsme sice měli, ale nedostali jsme se do tlaku a prohráli jsme.“

FK Zbuzany 1953 - FK Jablonec B 2:0 (1:0)

Branky: 5. a 72. Zeman

Sestava FK Jablonec B: Vajner – Munzar, Hämäläinen, Tahir, Skuhravý – Pleštil (46. Coufal), Kinčl, Macháček (76. Vošahlík), Rozkovec, Daníček (76. Podzimek) - Velich