góly: Zvolánek, Sedlak

Za Hamry trenér Zdeněk Bryscejn: „My se celou sezónu potýkáme se zahazováním šancí, to je u nás takový evergreen. Ale to, co jsme předvedli dneska, to jsem snad ještě nezažil. Celý první poločas to byl zápas na jednu branku. Z jednoho nepovedeného odkopu jsme umožnili domácím brejk, který vyřešili a my jsme 1:0 prohrávali. První poločas byl z naší strany festival zahozených šancí. Když zahodíte sedm tutovek a nedáte ani penaltu, tak nemůžete udělat výsledek. A to se stalo nám. Hodně zahazujeme, přitom na tom pořád pracujeme. Trénujeme to, ale nedáváme góly."

A v závěru ještě sami hosté vytvořili penaltu pro domácí, takže ti svoje vedení zvýšili. Hamry nemůžou chtít body, když marní šance. Není jim ale jedno, jestli budou čtvrté nebo šesté.

„Chceme být čtvrtí, výš být nemůžeme. Dneska jsme měli utkání jednoznačně vyhrát. Nevyužijeme šance, nedáváme góly. Hrálo se na krásném hřišti, za krásného počasí, nebylo nic jiného, na co si stěžovat. Udělali jsme dvě chyby vzadu a sedm hrubých chyb vpředu. Dneska bylo složité dát dohromady dva týmy, béčko hrálo ve stejný den na Pěnčíně. Ale sestavu jsme měli kvalitní na to, abychom vyhráli. Příští týden se chceme důstojně rozloučit se sezónou na domácím hřišti, přijede Vysoké Mýto.“

Vysoké Mýto – Turnov 4:4 (3:1)

góly: Mokrejš, Žahourek, Habrman, Wimmer – 2x Havel, Beníšek, Tomašov

Trenér Turnova Tomáš Nosek: „Po prvním poločase bych na nás nevsadil ani pětník, protože jsme prohrávali 3:1. Byli jsme dobrý sparing partner. V kabině proběhla bouřka. Musím říct, že tak jako tentokrát, jsem se v Turnově rozčílil poprvé. Ve druhé půli jsme soupeře jednoznačně přehráli, přestříleli, vedli jsme 3:4, ale domácí pěknou brankou vyrovnali. První poločas byli lepší oni, ve druhém my. Remíza je spravedlivá. Ale mohli jsme i vyhrát."

V posledním kole se Turnov rozloučí se sezónou doma, hraje s Brandýsem. Tomu jde o záchranu, tak to bude těžký soupeř. V zimě posílil o sedm nových hráčů a jeho výsledky na jaře budí respekt.

„Pokusíme se potěšit diváky, myslím, že jim to za poslední dvě utkání dlužíme. Musíme si u nich napravit dojem. Ale za dnešní druhý poločas zaslouží kluci absolutorium. Odpracovali ho na sto padesát procent.“