Trenér domácích Zdeněk Bryscejn: „Jsme spokojení s výsledkem a s výkonem v prvním poločase. Ten jsme odehráli výborně, ve všem jsme dominovali, dali jsme krásné góly. Druhý poločas už tak hezký z naší strany nebyl, celkově byl ostřejší, soubojový, hra byla hodně přerušovaná, My jsme se přizpůsobili soupeři. I tak jsme ale tři body uhlídali až do konce. Tři góly dnes dával Černý. Dostal krásné přihrávky od svých spoluhráčů."

FK Turnov - Dvůr Králové nad Labem 3:1 (1:0)

Trenér vítězného týmu Tomáš Nosek: "Byl to houževnatý soupeř, který se jevil jako hodně agresivní, což potvrdil červenou kartou v závěru utkání. Dostávali jsme se do tempa, soupeř měl dvě vyloženější šance než my, jednu chytil brankář Franc a při druhé protihráč minul balón. Pak jsme dali branku Prokopcem, kterému přihrával Petr Havel. První poločas se dohrával v poklidnějším tempu. Druhý poločas byl skoro stejný, soupeř se snažil vyrovnat, ale za mne ta kvalita soupeře v utkání nebyla taková, aby nám mohl dát branku. V prvním poločase ano, v druhým ne. Tři body nás potěšily, jsme v horní polovině tabulky. Na nováčka je to docela dobrý počin. V minulých zápasech jsem byl víc spokojený s předvedenou hrou, i když jsme třeba prohráli. Dneska to úplně nebylo ono, s hrou úplně spokojený nejsem."