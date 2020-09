Za silného deště sehráli domácí fotbalisté další zápas FORTUNA divize C. Nastoupili za silného deště. A byl to jeden z mála zápasů, který se v sobotu na Jablonecku hrál. Většina jich byla pro nevyhovující terén zrušená.



TJ Velké Hamry – SK Kosmonosy 4:2 (1:2)

S vítězstvím a třemi body byl hamrovský trenér Zdeněk Bryscejn spokojený: „Byl to pro nás velice těžký zápas, Kosmonosy se prezentovaly ve velmi dobrém světle, Věděli jsme, že jsou silné ve hře nahoru, v útočné fázi. Ale jelikož jsme v prvním poločase nedodrželi taktiku a nechali jsme jejich útočníkům hodně prostoru, tak nás pobili. Zápas se pro nás vyvíjel špatně, protože jsme dvakrát prohrávali.“



ŘEKLI SI, JAK HRÁT DÁL

Hlavně gól na 1 : 2, ve chvíli, kdy už Hamrovští získávali převahu, je utlumil. O poločase si to v kabině vyříkali. „A musím mužstvo pochválit za druhý poločas, protože jsme nastoupili úplně jinak, vyměnění, důrazní. Kluci chtěli sérii neporušit a od první minuty druhého poločasu jsme v podstatě začali hru ovládat. Hodně důležitý a asi rozhodující bylo, že se nám podařilo rychle vyrovnat. Zklidnili jsme se. Před s sebou jsme měli ještě čtyřicet minut. Ten zápas jsme pak přetavili jasně na naši stranu, měli jsme další šance. I když musím podotknout, že za stavu 3 : 2 šli sami na gólmana a bylo to tak tak. Ale vzhledem k počtu šancí, i když hosté jich měli taky dost, jsme vyhráli naprosto zaslouženě,“ právem kladně hodnotil a chválil trenér Zdeněk Bryscejn.



KDO PŘIŠEL, NELITOVAL

Mohlo to být hezké utkání pro diváky, i když v tom počasí jich přišlo méně, než obvykle. Na nízkou návštěvnost fotbalových zápasů si ale v Hamrech nemusí stěžovat. Fanoušci přijdou. Tým A i B se snaží odměnit se jim kvalitním fotbalem.



KAŽDÝ KOUČ VIDÍ CHYBY

Hamry měly hodně šancí. Diváci viděli šest gólů. Spokojenost byla na obou stranách. Každý trenér ale vidí chyby, kterých si fandové ani nevšimnou. „Pro nás, trenéry, to zas takový pěkný nebylo, byly chyby v bránění . Jinak ale myslím, že to bylo dobré utkání s těžkým soupeřem. Musím pochválit za mimořádné výkony Černého, Šohaje a především Žitku, který dal tři góly. Počasí nám paradoxně spíš pomohlo. Trávník už potřeboval vodu, déšť se ale dobře vsákl. Nebyly kaluže, fotbal byl rychlejší a to nám vyhovovalo. Jsem spokojený, máme po šesti kolech šestnáct bodů, což je vynikající. Teď jedeme do Náchoda. Je to opět soupeř z horních pater tabulky. Ale můžeme jet v klidu, nejsme pod tlakem,“ řekl hamrovský kouč po zápase.