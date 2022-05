Předseda FK Velké Hamry Josef Hnídek: „Výhry si moc vážíme. A o to víc, že Benátky doma dva a půl roku neprohrály. Takže jsme vlastně po této době první, kteří je porazili. Naše vítězství na hřišti tohoto soupeře ale bylo těžce vybojované."

Hamrovští jsou aktuálně v tabulce třetí s pětačtyřiceti body. Benátky obsadili po posledním kole a touto porážkou sedmé místo s třiceti čtyřmi body.

K průběhu zápasu uvedl trenér Zdeněk Bryscejn: "Musím přiznat, že i když jsme v tabulce nahoře, takto nás ještě nikdo nepřehrával. Řekl bych, že jsme docela dobře začali, což trvalo prvních patnáct minut. Poté jsme ale začali dělat individuální chyby. Domácí jsme dostali do hry a oni byli opravdu lepší. Důležité pro nás bylo, že jsme ještě do poločasu z ničeho vyrovnali a že jsme tu první půli přežili. V kabině jsme si něco řekli, nicméně benátecký tlak byl stále silný i ve druhém poločase. Vstřelili jsme krásný gól, avšak musím říci, že dnes nás podržel brankář. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas a že Benátky nyní hrají dobře, ale tohle…klobouk dolů. Pro nás to je hodně šťastné vítězství."

Ve Velkých Hamrech vládne fotbalová spokojenost. Toto byl už druhý víkend, ve kterém tři body na své konto vybojoval jak A tak i B tým. Trenér Bryscejn má důvod chválit na dvou frontách. B mužstvo v krajském přeboru porazilo Višňovou 2:0.„Vážíme si toho, že máme teď dobrou sérii. A určitě chceme tyto výsledky doma o víkendu potvrdit.

V sobotu 14. května přivítá A mužstvo Dvůr Králové. Výkop utkání je stanovený na 10,30 hodin. Soupeř je v tabulce třináctý a zatím vybojoval dvacet jedna bodů. Béčko mužstvo bude v sobotu 14 května od 17 hodin bojovat na hřišti Stráže pod Ralskem. Domácí jsou v tabulce jedenáctí s jednadvaceti body. A druhé Velké Hamry B mají na kontě čtyřicet šest bodů. Pomalu ale jistě se blíží k postupu.