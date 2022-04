Áčko Hamrů přišlo doma o dva body. Trenér nebyl spokojený

V 19. kole divize C přivítal A tým Velkých Hamrů na domácí půdě soupeře z Letohradu. Do utkání naskočily Hamry bojovně a už v páté minutě se gólem Štěpánka dostaly do vedení.

V.Hamry A - Letohrad | Foto: Josef Březina

Domácí se dostali brzy do vedení, ale už ve 20. minutě přišlo vyrovnání ze strany hostů, když se trefil Zbudil. Pak už se nic mimořádného, co by přineslo další branky, na hřišti nedělo. A tak se musely oba týmy spokojit s remízou 1:1 (1:1) „Dneska jsme nehráli dobře. Nebo spíš hráli jsme dobře jen patnáct minut. Pak to byl spíš boj s houževnatým soupeřem, s terénem a se silným větrem. Nezvládli jsme dnešní utkání tak, jak bychom měli a jak jsme chtěli. Zdaleka jsme nehráli tak, jak umíme. Až v závěru jsme si vytvořili velkou převahu, ale gól už jsme z toho nedali. Bereme to jako ztrátu dvou bodů. Navíc jsme brzo, kvůli zranění, přišli o Žitku, což je pro nás taky problém. Dneska nejsme s výsledkem zápasu spokojení," mračil se Zdeněk Bryscejn, trenér Velký Hamrů. FK Velké Hamry - FK Letohrad 1:1 (1:1)

Branky: 5. Štěpánek - 21. Zbudil Sestava FK VH: Klement - Váňa, Šidlo, Kováčik (76. Janda), Černý, Štěpánek, Šohaj, Krejčík, Žitka (12. Syrovátka, 66. Šťovíček), Kozák, Linka (76. Rudolf).

