Trenér domácích Zdeněk Bryscejn:

„Tentokrát jsme prohráli zaslouženě, protože jsme narazili na velice kvalitní tým. Rozhodující moment přišel hned na začátku zápasu. Měli jsme během deseti minut dvě šance, které jsme ale nevyužili. Naopak na konci prvního poločasu jsme dostali zbytečný gól. Ve druhém poločase jsme byli častěji na míči. Hráli jsme hodně odvážně, jen na tři obránce. Soupeř dobře bránil, byl organizovaný, hodně útočný. Musíme si přiznat, že my jsme góly nedali a Benátky ano. Dneska to byla naše zasloužená prohra. Ale kluci pracovali do poslední minuty. Prostě jsme tentokrát narazili na kvalitu. A když nedáme góly, tak se nedá nic dělat. Benátky ještě neprohrály a vítězstvím u nás si druhé místo v tabulce potvrdily. Věděli jsme, že nepřijede lehký soupeř. A mrzí nás, že teď máme sérii tří zápasů bez vítězství. V příštím zápase už to ale bude z naší strany dobré. Jedeme do Turnova. A tomu se teď daří. Bereme každý zápas tak, že se v něm hraje o tři body a ty mají všude stejnou hodnotu."

Trenér Tomáš STANĚK - SK Benátky:

"V prvních deseti minutách měl soupeř brankovou příležitost z levé strany. Pokud by tuto šanci proměnili, byl by to jiný zápas. Dnes jsme se mohli hodně soustředit na defenzivu. V prvním poločase jsme se dostali do vedení, což nám hrálo do karet. Řekl bych, že druhou půli jsme, co se týče defenzivy, zvládli perfektně. Myslím si, že si odvážíme zasloužené tři body. Měli jsme ještě spoustu brejků a jednu gólovou situaci, kterou jsme nevyužili. I domácí v závěru nastřelili břevno, ale jak jsem již řekl, vypracovali jsme si asi tři brejky, které měly skončit brankou. Jsme šťastní, protože tady se moc neboduje."