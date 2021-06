A tým Velkých Hamrů, který bude na podzim pokračovat v divizi skupiny C, hrál s pražskou Aritmou na hřišti soupeře další přípravné utkání. Jeho průběh okomentoval trenér Zdeněk Bryscejn.

Velké Hamry | Foto: Dagmar Březinová

Hráli jsme 2:2, poločas 0:0. Utkání splnilo cíl, se kterým jsme tam jeli. Soupeř hraje divizi B. Hráli jsme za výborného počasí na skvělém hřišti. Chtěli jsme v tomto zápase dát šanci hráčům mladším ze širšího kádru. Kluci to zvládli, odehráli utkání dobře, nikdo nezklamal. I tak jsme ale měli vyhrát. Chtěli jsme se vyvarovat toho, co předcházelo v minulých zápasech, že jsme soupeře pouštěli do šancí. Tentokrát jsme Aritmu nepustili do ničeho a přesto jsme paradoxně dostali dva góly.