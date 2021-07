Poslední tréninkový týden před sebou a poslední přípravný zápas za sebou mají hráči Velkých Hamrů. Ten se jim ale příliš nevydařil.

Generálka nevyšla

„Hráli jsme v Přepeřích a prohráli jsme 4:0, poločas byl 3:0 pro domácí. Generálka se nám vůbec nevydařila, prohráli jsme zaslouženě,“ kriticky hodnotil výkon svých svěřenců trenér Bryscejn.Soupeř byl tentokrát ve všem lepší. Zápas rozhodl už jeho začátek, kdy Hamrovští udělali dvě velké hrubky.„Tím domácí brzy vedli 2:0 a nás už k ničemu moc nepustili, hru si zkušeně kontrolovali,“ dodal ještě kouč.

V sobotu už mají hráči A týmu před s sebou první zápas divize C. A hrají ho na domácím hřišti, takže mají velký úkol a zájem na tom, předvést se před svými fanoušky co nejlépe a odstartovat sezónu, jak si přejí oni i jejich příznivci. Přijede pro ně zatím neznámý soupeř, nováček v divizní soutěži.

Soupeř je nováček

„Hrajeme s týmem SK Tochovice. Je to nováček ze středočeského kraje, nevíme o něm nic. Vyhrajeme, nic jiného nechceme, abychom vstoupili do nadcházející sezóny co nejlépe,“ přeje si zkušený trenér.V Hamrech trénuje A i B tým společně a z něho si pak vybírá sestavy do zápasů. Také B tým sehrál o víkendu další přípravný duel.„Hráli jsme doma proti týmu Rychnova. Vyhráli jsme 6:0, poločas byl 3:0. Po dvou gólech dali Krejčík a Mihálik, po jednom Jeřábek a .Šedý. Béčko začíná soutěž krajského přeboru až o týden déle,“ dodal trenér.

Ten bude na posledním předzápasovém tréninku vybírat pokaždé sestavu do nadcházejícího mistráku ať už áčka nebo béčka. Má už jasno, kdo nastoupí v sobotu doma?„Nějakou představu už mám, ale teď ještě něco v hlavě nosím. Nominaci udělám až těsně před zápasem. Bude také záležet na zdravotním stavu. V utkání s Rychnovem se nám dva hráči zranili, ale hráče, až na dlouhodobě zraněné, máme,“ přemýšlí o sestavě Zdeněk Bryscejn.

V týdnu ještě budou Hamry trénovat, aby se na soupeře pořádně naladili.

FK Přepeře - FK Velké Hamry 4:0 (3:0)

Sestava: Klement – Štěpánek, Váňa, Černý, Šidlo – Šohaj, Linka – Hrušovský, Rudolf, Žitka – Radzinevičius Střídali: Masařík, Petržilka, Krejčík, Janda, Jeřábek, Syrovátka