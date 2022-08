Trenér domácích Zdeněk Bryscejn: „Výsledek hovoří za vše. Prvních dvacet minut nebylo ale z naší strany příliš povedených. Utkání bylo nevyrovnané, ovlivněné i silným větrem. Dlouho jsme se dostávali do hry. Prvním gólem jsme zápas otevřeli a pak jsme měli skvělou dvacetiminutovku. V závěru prvního poločasu za stavu 4:0 jsme krásnými góly vlastně rozhodli. Ve druhé půli jsme si výsledek hlídali a soupeře jsme do ničeho už nepustili. Odpovídá našemu výkonu a celému průběhu utkání a je spravedlivý. Kluci k zápasu přistoupili perfektně. Jsme rádi, že nám zápas na úvod soutěže vyšel. A že budou soupeři vědět, že do Hamrů se pro vítězství a body nejezdí.“

Nováček v divizi C, tým Turnova, si odehrál svoji premiéru doma s Trutnovem. Soupeř domácí trochu vyškolil, pro turnovské hráče to byla první zkušenost z divizní soutěží. Jeden gól dali, dva inkasovali. V poločase vedli hosté 0:1.

Trenér Turnova Tomáš Nosek: "Byla to pro nás srážka s realitou. Byl to velký rozdíl, pro některé kluky první zápas v divizi. Někteří si museli hodně hrábnou do svých pamětí, jestli s někým kvalitním už takhle hráli nebo ne. Na druhou stranu ale zase ta hra úplně špatná nebyla. Pro mě je to trochu zklamání, pro kluky motivace, jak k zápasům v této soutěži přistupovat. Je to tedy i motivace pro další práci. Je to těžký do dalších zápasů, kde se budu muset vyrovnávat s rostoucím tlakem, pokud se nám nebude dařit. Jednu šanci na vyrovnání jsme měli za stavu 1:0, měli jsme kopat penaltu, kterou hráč z taktického hlediska vyřešil úplně špatně. Ale on tu situaci místo pádu ustál, takže rozhodčí nemusel nic písknout. Za nás z lavičky to byla jasná penalta, ale pokud hráč nespadne, nemůže to rozhodčí písknout. Druhou branku jsme dostali po chybě obrany. Byla v tom i nezkušenost některých hráčů. Divizní soutěž má svoji kvalitu. A někteří hráči musejí slézt na zem z těch hrušek, na kterých jsou po tom postupu a začít pracovat. Je to všechno o práci. Ale je to taky první zápas, odzkoušeli jsme si, jak na tom jsme. Utkání rozebereme až na tréninku. Po zápase nechávám hráče vydechnout. Oni i já jsme plní emocí. Je potřeba do toho později dát trochu rozumu. Musíme se naučit řešit některé věci trochu jinak. Kluci to vědí a v tomto zápase si to ověřili. Příští zápas hrajeme v Čáslavi.