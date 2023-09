„Byli jsme lepší, ale nezvýšili jsme náskok a nepotvrdili jsme to. Měli jsme to ve svých rukách. Do druhého poločasu jsme vstoupili úplně jinak. Soupeři jsme darovali nesmyslnou penaltu, i když, podle mne, byla přísná. Hloupě jsme jim nabídli možnost. A najednou jsme se hádali a naše hra byla nekoncentrovaná. Musím říct, že se mi tentokrát úplně nepovedlo ani střídání,“ řekl k duelu trenér Bryscejn.