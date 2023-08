trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn:

„Dneska jsme završili úspěšný anglický týden. A dnešní vítězství je pro nás hodně cenné z toho důvodu, že se nám nedařilo tak, jako v utkání MOL Cupu. Trochu jsme to očekávali, protože jsme hráli ve středu podvečer a další utkání v sobotu ráno. Kluci měli krátký čas na rekonvalescenci. Navíc jsme měli v mistrovském zápase Hlinsko, těžkého soupeře. Musím kluky pochválit, jak se k zápasu postavili a jak ho zvládli, odbojovali to. Každý trenér asi řekne, že to je takové nejcennější vítězství, když vyhrajete i přesto, že se příliš týmu nedaří. Své sehrálo i počasí, bylo velké teplo a kluci si sáhli na dno, ale zkušeně to zvládli, výsledek je pro nás velmi příjemný. A jsme rádi, že to takhle dopadlo. Máme za s sebou zatím jen tři kola, jsme spokojení. Vítězství je zasloužené, ale víme, že jsme schopní předvést kvalitnější výkony. Dnes to bylo o vůli a podobných vlastnostech všech hráčů.

Turnov – Letohrad 4:0 (2:0)

branky: Vencbauer, 2x Havel, Malý

za Turnov trenér Josef Petřík:

„Dobře jsme se na soupeře připravili. Věděli jsme, co to pro nás znamená, že se chceme posunout doprostřed tabulky. Do tohoto zápasu jsme hledali optimální sestavu a dneska se nám to povedlo. Poděkování patří celému mužstvu, hráči makali. Byl z toho výborný výsledek a předvedli jsme pěkné akce. Fanoušci je odměnili potleskem. Snad naučíme lidi chodit víc na fotbal. Jsem dnes spokojený, klukům děkuji za bojovnost a nasazení celého mužstva. Věřím, že takhle budeme pokračovat i dál. Příště hrajeme v Kosmonosích. Víme, že všude se dá vyhrát i prohrát. Budeme se snažit o maximum.“