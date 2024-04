„Ten bod z venku je málo. Samozřejmě je dobrý, ale vzhledem k průběhu utkání je to určitě málo. Před zápasem jsme možná o bodu přemýšleli, když jsme v tabulce byli postavení výrazně výše než Hlinsko, a jeli jsme tam vyhrát. Ale podle vývoje utkání jsme měli vyhrát, protože minimálně ve druhém poločase jsme měli pět až šest dobrých šancí, z toho čtyři byly určitě gólové. Bohužel, když takové šance nedáme, těžko můžeme vyhrávat. Chyběl nám nějaký výborný střelec, i když si myslím, že takové hráče máme. Bohužel nám teď na jaře góly nepadají a nevíme moc, co s tím. Doufáme, že se kluci probudí a začnou střílet góly," věří asistent trenéra turnovského mužstva Matěj Horák.

Hamry splatily dluh fanouškům. Změny v sestavě se ve druhé půli vyplatily

Příště, v neděli dopoledne, hraje Turnov doma s týmem Slavia Hradec Králové. Horák věří, že jim podaří vyhrát a napravit situaci. V tabulce je další soupeř o pár bodů za Turnovem.

"Myslím, že to bude vyrovnané utkání. Soupeř přijede hrát dobrý fotbal, takže si myslím, že to bude zajímavé pro obě strany. Jen doufám, že to neskončí zase 0:0," přeje si asistent trenéra.

Spoje Praha – Velké Hamry A 1:2 (0:1)

„Především si vážím toho, že jsme pochopili, co je potřeba v těch těžkých podmínkách hrát, mám na mysli stav hřiště a silný vítr. Jasně jsme si řekli, co musíme udělat a všichni to pochopili. Hru jsme hodně zjednodušili, není to náš šálek kávy, ale museli jsme to takhle udělat, protože terén byl opravdu těžký. S tím jsme se popasovali, i když zápas pro nás začal nešťastně, protože se na začátku zranil Ondra Štěpánek, a to už v osmé minutě. Ale první poločas byl vyrovnaný a bojovný, což jsme očekávali. Pomohla nám branka do šatny ze standardní situace," okomentoval průběh prvního poločasu trenér Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn.

FOTO, VIDEO: Utkání jsme nezvládli, zhodnotil start jara trenér Velkých Hamrů

Ve druhém poločase měli hosté hru pod kontrolou. Střídající hráči dali rozdílový gól a měli ještě další šance. Nakonec mohly Hamry litovat, že je neproměnily, protože domácí měli jen ojedinělé akce.

"A toho si také vážím, že jsme je do ničeho dalšího nepustili. My jsme závěr zvládli zkušeně a uhlídali si vítězství. Jsem spokojený. Máme třetí výhru v řadě. Devět bodů nám vyskočilo v tabulce, a to je pěkné. Držíme si naše oblíbené třetí místo. Příště hrajeme zase venku, v Benátkách. Ty hrají o postup. Nemáme tam co ztratit a doufáme, že se zdravotně dáme dohromady, abychom si tam mohli poctivě zahrát,“ přeje si Bryscejn.