V přípravě se hamrovskému týmu daří. Kouč, vedení klubu i hráči ale dobře vědí, že daleko důležitější budou výkony a výsledky v mistrovských zápasech divize C.

V posledním přípravném utkání porazili jeho svěřenci dalšího soupeře z ČFL. Tentokrát po 4 brankách z první půle přehráli pražský Motorlet 0:4. Branky vsítili 2x Šohaj, Linka a Svrček.

„Byl to pro nás další kvalitní zápas v rámci přípravy, další trénink s dobrým soupeřem. Neděláme z toho žádné závěry, i když jsme už potřetí za s sebou porazili tým z ČFL. Ale za týden se už na to nikdo ptát nebude. Teď nás čeká v sobotu 29. července generálka v rámci předkola poháru MOL Cupu. Přijede Trutnov. Do utkání už by měla nastoupit skoro jasná, pravděpodobná sestava A týmu. Pro nás je prvotní první mistrovské utkání, ale samozřejmě i v tomto pohárovém zápase chceme vyhrát," zdůraznil trenér.