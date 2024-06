„Soupeř nás nepřekvapil. Věděli jsme, že bude hrát dobře organizovaně v obraně a čekat na protiútoky. To se stoprocentně potvrdilo. My jsme měli od začátku držení míče a hráli jsme, ale udělali jsme chybu a prohrávali jsme 1:0. Pro nás bylo dobré, že jsme poměrně brzo vyrovnali po standardní situaci. První poločas ještě nebyl úplně ideální. Byli jsme lepší, soupeř nám nestačil. Cítil jsem v kabině, že kluci chtějí vyhrát, protože to byl poslední zápas po dvou neúspěších. Druhý poločas jsme už byli jasně lepší. Paradoxně nám pomohl kuriózní gól, kdy stoper Roll dal gól z vlastní poloviny po chybě brankáře. Tento gól rozhodl a pak jsme ještě dali pojistku v závěru. Pokud to mám hodnotit komplexně, tak jsme určitě vyhráli zaslouženě. Na druhou stranu,i když jsme hráli na hřišti posledního týmu, nemůžu říct, že to byl snadný zápas. Letohrad hrál sympaticky a chtěl hrát fotbal. Jsme spokojení. Já obzvlášť, protože to byl můj poslední zápas po čtyřech letech v Hamrech. Jsem rád, že jsem mohl zakončit vítězstvím,“ řekl za Hamry trenér Zdeněk Bryscejn a dodal k hodnocení sezóny:

"My jsme splnili cíl, který jsme si před sezónou stanovili, a to skončit v první trojce. Získali jsme 62 bodů, což je náš rekord. Loni jsme měli tolik, že jsme pokořili 60bodovou hranici. Ale cítím, že jsme měli na víc. Nepodařil se nám květen, kde jsme ztratili body s týmy, které byly ohrožené. Hlavně doma jsme ztratili body a to nakonec rozhodlo, že jsme skončili třetí. Ale rozdíl mezi třetím a čtvrtým místem je velký. Splnili jsme to, co jsme chtěli. Prezentovali jsme se útočně a podle mě jsme byli nejlepší tým směrem dopředu. Nastříleli jsme nejvíc gólů. Filozofie byla, že se chceme posouvat a nehrát přebujelou taktiku. To se podařilo, ale doplatili jsme na zbytečné góly. Osobně si myslím, že sezona byla dobrá a že jsme ostudu neudělali."

Volný čas teď bude trávit u televize a sledovat zápasy EURO. "Nejsem ale moc velký optimista, myslím, že budeme mít velký problém postoupit ze skupiny."

A pak už ho také čeká zasloužená dovolená.

„Všichni prchají z Prahy a já tam nejvíc regeneruji. Mám tam nějaké plány, koncert v O2 areně třetího července, proložím to kulturou, historií, procházkami, kafíčkem na Václaváku a dobrým pivem,“ prozradil svoje dovolenkové plány.

V Zásadě si oslavy pořádně užívali. Nářez od internacionálů brali s úsměvem

Ústí nad Orlicí – Turnov 1:0 (0:0)

„Konečně jsme skončili. Včera to byl poslední zápas sezóny na půdě už postupujícího Ústí. Ten zápas byl hodně vyrovnaný a prohráli jsme ho penaltou, takže se nemáme určitě za co stydět. Já se spíš dívám na ten svůj tým, že jsme dokázali obsadit páté místo, což je jedno z nejlepších umístění v divizi a jsem na tým hrdý. No tak to je hezké. Zapracovali jsme spoustu mladých hráčů, na kterých chceme pracovat, a máme je jako takovou dobrou vizi před sebou. Máme hodně práce před sebou a jsem rád, že kluci dobře pracují a že jsme dosáhli takového umístění,“ řekl po posledním utkání trenér Josef Petřík.

Hodnocení sezóny vyznělo z úst kouče příjemně.

„Se sezonou jsem spokojený. Případné posily budeme určitě řešit s vedením klubu, řekneme si, jaký bude kádr, jaká bude příprava a co všechno bychom chtěli dělat do budoucna. Teď už mají hráči volno. Některé týmy si mohly předehrát a tím si natáhly trošku tu dovolenou. Ale my jsme, bohužel, hráli do posledního kola. Ústí hrálo o první místo, takže jsme museli hrát v řádném hracím termínu, protože ještě bojovali o to první místo s Benátkami. A teď už se všichni těší na dovolenou,“ řekl trenér A týmu Turnova Josef Petřík.

A jaká ho čeká dovolená?

"Budu samozřejmě sledovat Euro, ale mám v plánu také nějaké rekreační aktivity. Chci trošku vypnout. Jaro bylo náročné, i když jsme neměli takové starosti, jako některé další týmy. Je to hodně pestrá práce. V divizním týmu, který je amatérský klub, už chcete od hráčů, aby tréninkový proces byl dobrý. Zasahují do toho pracovní povinnosti a později zranění a takové věci. Takže ta práce je různorodá, člověk musí stále něco vymýšlet. Teď je čas na odpočinek a pak začnou přípravy na novou sezónu. A začnou se jmenovat kádry týden před novou sezónou.“

K výkonům české reprezentace řekl:

„Zatím jsem neviděl, že bychom hráli nějaký progresivní fotbal. Myslím si, že naše mužstvo může jenom příjemně překvapit. Nejsem pesimista, ale myslím si, že by náš tým měl hrát aktivně směrem dopředu a ofenzivně a myslet i na diváky. To je můj osobní názor. Postup ze skupiny lehký nebude. My můžeme hrát důstojnou roli s Portugalskem a pak můžeme zklamat s nějakým outsiderem. Těžko se mi to předvídá. Chtěl bych spíš, aby hra byla atraktivnější pro diváky, aby kluci hráli opravdu atraktivní fotbal, tak by si asi pak řekli i o nějaké zahraniční angažmá. Všechno má své důsledky."