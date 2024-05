„Z výsledku jsem, samozřejmě, zklamaný. Měli jsme soupeře dvakrát na lopatě a místo toho, abychom si ty fáze utkání užili ve svůj prospěch, tak ne. Za stavu 1:0, kdy jsme byli lepší, jsme najednou přestali hrát, jako bychom něco vyčkávali, a tak jsme se dočkali vyrovnání. To jsme si pak o poločase vysvětlili asi dobře, protože jsme působili velmi dobře. Když jsme dali gól z penalty , vzápětí jsme neproměnili druhou penaltu, měli jsme velké šance. No a jak to bývá, tak soupeř z ojedinělého protiútoku vyrovnal. No a pak už to byl tlak na jednu branku. Územní převahu jsme měli velkou, ale nedáme góly, skoro nic z toho. Ještě v poslední minutě jsme nastřelili břevno, ale ještě z protiútoku jsme mohli inkasovat. Ten bod je pro nás málo, nejsme spokojení. Bylo to mužstvo ze spodní části tabulky. A my jsme s ním zbytečně body ztratili. My chceme vždycky vyhrát a takové zápasy bychom vyhrávat měli,“ má jasno trenér hamrovského áčka Zdeněk Bryscejn.

Bryscejn: Není konec, ještě nás čekají těžká utkání

Turnov – Trutnov 2:2 (2:0)

„Vedli jsme 2:0, měli jsme skvěle rozehraný zápas, hrál se hezký fotbal. Soupeř je také technicky na výši, šance byly na obou stranách. My jsme dva brejky proměnili, vedli jsme 2:0 a pak přišla nešťastná chvíle. Nevím, v kolikáté minutě, ale oni nastřelili Miroslava Chládka. Ten hráč tvrdí, že to nebyla ani ruka. No ale rozhodčí odpískal ruku, nařídil penaltu a ještě vyloučil hráče. Trutnov měl penaltu, nedal.Hráli jsme ale skoro celou půlku prvního poločasu a celý druhý poločas v deseti. No a oni nás nakonec přemohli. Dokázali vstřelit dva góly. My jsme museli běhat v deseti, což kluky stálo hrozně sil, ale nakonec jsme ubránili aspoň bod. No všechno bylo proti nám. I za tohoto stavu jsme ten bod ještě uhráli. Tak musím hráče pochválit, protože jsme měli dobře rozehraný zápas a věřím, že kluci by přidali. Příště jedeme do Chrudimi. Naladíme se a pojedeme tam konečně něco získat. Nám se hra venku moc nedařila, ale doma jsme lidi potěšili, vždycky jsme vyhráli, dali jsme hodně gólů. Tak doufám, že to v Chrudimi prolomíme,“ přeje si trenér turnovského áčka Josef Petřík.