trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn:

„Dali jsme v úvodu hezký gól. Ale zase jsme zbytečný gól na 1:1, po zbytečné ztrátě, dostali. Ale do poločasu jsme ještě po nádherné akci přidali na 2:1. První poločas jsme hodnotili dobře. Měli jsme i skvělý vstup do druhého poločasu. Soupeře jsme přehrávali, měli jsme minimálně tři, čtyři šance, jen to dotáhnout až do branky. Ale to se nám nepodařilo. Naopak jsme dostali z autového vhazování další hloupý gól. Pak už bylo utkání nervózní. Nikdy si nestěžuju na rozhodčí a nehodnotím jejich výkon. Dnes ale sudí výrazně ovlivnil utkání a výrazně nás poškodil. Jeho zásluhou byl závěr nervózní, bylo hodně faulů. A jeho zásluhou se už nehrál hezký fotbal. Je to škoda, protože až do přibližně sedmdesáté minuty mělo utkání pěknou kvalitu. Cítíme se hodně poškození. Jestli to byl záměr nebo ne, to neřešíme. Nemám klukům co vytknout, až na nekázeň třeba Vyčítala, který se nechal vyloučit. Měli jsme v tomto zápase dát víc gólů. Nasazení u hráčů bylo. Jen máme místo tří bodů pouze jeden. Příští kolo jedeme na hřiště soupeře do Bydžova. Ještě nás čekají tři utkání.“