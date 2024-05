Chrudim B – Velké Hamry A 1:3 (1:1)

„Poločasová remíza mě mrzela, měli jsme vyhrát. Nicméně ve druhém poločase jsme pokračovali stejně, jen jsme museli odolávat domácím, kteří hráli z bloku, ale rychle a jednoduše nahoru a snažili se dostat do našeho vápna, kde byli velmi důrazní. Ale my jsme měli více hlav na balónu a zápas jsme měli pod kontrolou, což vedlo k dalším brankám, které jsme dali. Považuji toto vítězství za zasloužené a jsem dnes spokojený s přístupem k utkání. Když jsme nechali soupeře vyrovnat, cítil jsem opravdovou energii a chuť bojovat. Takže to bylo důležité a opakuji, vítězství je naprosto zasloužené z naší strany. Zvládli jsme i to, že se hrálo na umělé trávě, což nám nedělalo problémy, i když jsme trénovali na trávě. To nemělo na hru žádný vliv. Před námi je pořád ještě měsíc a další zápasy. Čekají nás těžká utkání. Musíme vyhrávat. Víme, že teď máme doma Nový Bydžov, to je tým, který se snaží zachránit, takže nás čeká další těžká a složitá utkání, která chceme zvládnout. Chceme potvrdit tři body z Chrudimi vítězstvím doma. To je asi jasné,“ zdůraznil trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn.