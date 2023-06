„Poprvé k nám přijel soupeř, který nezalezl a chtěl hrát fotbal. Je to suverénně nejlepší tým divize. My jsme si to s nimi chtěli rozdat na férovku a myslím, že až na ten výsledek, se nám to povedlo. Do utkání jsme vstoupili aktivně a prvních dvacet minut se hrál vyrovnaný fotbal. Pak jsme dostali gól, myslíme si, že z ofsidu, ten nás trochu zabrzdil. Určitě jsme měli ke konci prvního poločasu kopat penaltu. Nestěžujeme si a nebrečíme. Dá se to na videu potvrdit. Soupeř byl v prvním poločase o něco lepší na míči. Do druhého poločasu jsme vstoupili strašně aktivně. Celý druhý poločas byl o nás, byli jsme hodně agresivní, měli jsme velkou převahu, měli jsme šance dát gól, ale nedali jsme. S výjimkou 95. minuty, kdy už jsme hráli vabank a hosté měli dva brejky se stoprocentními šancemi. Klukům nemám co vytknout, podali výborný výkon. Body teď neřeším, hráli jsme dobře, ale nedali jsme gól. Jsme rádi, že jsme utkání s tak kvalitním soupeřem takhle zvládli. Gratulujeme mu k postupu. Liberec je suverénní, hraje krásný, moderní fotbal. A my jsme mu byli vyrovnaným soupeřem. Jsme sice z prohry zklamaní, ale zahráli jsme si s ním kvalitní fotbal. Jsme rádi, že někdo takový konečně přijel. Většinou jsme hráli se soupeři, kteří jen nakopávali balón nebo hráli na náhodu. A tohle bylo úplně jiné utkání.“

za Liberecké Josef Petřík:

„Vyhráli jsme utkání 1:0, takže si cením nuly vzadu, protože kluci přistoupili k utkání zodpovědně, a to i proti těžkému soupeři. První poločasu jsme zvládli vcelku i herně, měli jsme nějaké gólové příležitosti, které jsme ovšem nevyužili. Na druhou stranu musím přiznat, že druhý poločas se neodehrával v naší režii. Utkání jsme neměli pod kontrolou, soupeř byl silnější na míči a zatlačil nás. Nevytvořil si ovšem větší gólové příležitosti, kromě jedné, kterou jsme zvládli zajistit. Velmi si cením dnešního vítězství, i když jsme jej navíc vykoupili dvěma zraněními, nicméně doufám, že ne vážnými (Daňka a Lehoczkého). Doufám, že budou kluci v pořádku. Celkově si myslím, že to byl nejtěžší zápas na jaře. Jednalo se zároveň o šestý venkovní duel v řadě, ve kterém jsme nedostali branku, takže klobouk dolů před hráči. Děkuji za přístup, ačkoliv nás hra na míči, mnoho ztrát a přechodová fáze donutily k tomu, že jsme prakticky celý druhý poločas byli pod tlakem.“

Velké Hamry A – Slovan Liberec B 0:1 (0:1)

branky: Valenta

Turnov - Chrudim B 1:2 (1:1)

trenér domácích Tomáš Nosek:

"Hráli jsme třetí zápas za týden, bylo vidět, že kluci už jsou unavení. Za stavu 1:1 jsem musel vystřídat a rozložit zatížení na jednotlivé hráče, první poločas jsme hráli relativně dobrý zápas. O střídání jsem byl dopředu rozhodnutý. Ve druhém poločase jsme neměli takovou kvalitu. Soupeř hrál jednoduše, účelně a my jsme udělali chyby jak při prvním, tak při druhém gólu. Zkušený mančaft, když vede 1:0, by takový zápas v klidu odehrál. Chrudim měla mladé hráče. My jsme už zachránění, nemůžeme sestoupit. Hráli jsme bez nervů, kdybych ale musel ještě řešit body, tak bych byl za dnešní prohru naštvaný. Hráči mi ukazují, na co mají a na co ne. Čekají nás ještě dva zápasy. Jeden hrajeme ve Vysokém Mýtě a druhý doma s Brandýsem. Byl bych rád, abychom obě utkání zvládli. Už se všichni těšíme na zaslouženou dovolenou."