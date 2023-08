Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn: „S Letohradem je to vždycky těžký zápas. To se včera také potvrdilo. První poločas jsme měli pod kontrolou, ale hráli jsme kombinačně pomalu. Soupeř v devíti lidech byl pod balónem, takže to bylo takové dobývání. My jsme si vytvořily několik šancí, oni taky jednu velkou. Druhý poločas byl už o něčem jiném, zrychlili jsme kombinaci a měli jsme velikou převahu, hrálo se už jen na jednu branku. Góly přišly až v závěru. K tomuto poločasu nemám výhrady. Vyhráli jsme zaslouženě, byl to výsledek práce hráčů. Zápas to nebyl lehký, ale to jsme věděli. Vstup do soutěže dopadl dobře a to je důležité. Naše příprava směřovala k tomuto utkání. Jsme spokojení. Tým je kompletní, příště jedeme do Kosmonos. Ale ve středu 9. srpna ještě hrajeme doma MOL Cup proti Přepeřím. V týdnu máme ještě tři tréninky.“