Mužstva se rozešla smírně za stavu 0:0. Kouč hostů Zdeněk Bryscejn k remízovému utkání uvedl: „I když jsme jen remizovali, tak jsem spokojený s výkonem, ale ne s výsledkem. Myslím, že to bylo poměrně dobré utkání s kvalitním soupeřem. Po celou domu zápasu jsme byli my tím aktivnějším týmem na hřišti. Sice jsme si těžko vytvářeli šance, ale domácí si nevytvořili vůbec žádnou. Když jsme dali gól v 85. minutě, tak nám ho rozhodčí pro údajný offside neuznal. Ale, pak jsme situaci viděli na videu, tak to byl regulérní gól. I tak myslím, že náš výkon, především v prvním poločase, byl zatím nejlepší, co jsme na jaře odehráli. A navíc bod z Čáslavi je vždycky dobrý. I když jsme tam, bohužel, dva nechali, tak i jeden je dobrý a počítá se. Teď už se potřebujeme dívat dál. V sobotu 16. dubna nás doma čekají Kosmonosy. A ty vůbec nejsou lehký soupeř.“