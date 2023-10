trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn:

„Nevstoupili jsme do utkání dobře, dvacet minut jsme byli i horší tým. Hráli jsme nepřesně, nemohli jsme se dostat do hry. Pak jsme začali přebírat iniciativu, v prvním poločase jsme si ale nic, kromě nastřeleného břevna, nevytvořili. Naopak nás Čamrda jednou zachránil. Druhý poločas už byl o něčem jiném, hráli jsme dobře, vytvářeli jsme si šance. Po akci dnes výborného Žitky jsme dali gól. Těší mě, že jsme utkání odehráli s nulou a nedostali jsme žádný gól. To nás v minulých zápasech trápilo, inkasovali jsme moc gólů. Pohled na tabulku zkresluje, Čáslav nás potrápila. Utkání bylo těžké. V příštím kole jedeme do Trutnova.“

Turnov – Benešov 4:1 (2:1)

trenér Turnova Josef Petřík:

„Dneska se nám to povedlo se soupeřem, který aspiroval na postup. Kluci makali, dali jsme čtyři krásné góly. Zvítězila bojovnost. Jsme za výhru rádi. Tentokrát jen chválím, není co kritizovat. Byli jsme v tabulce šestí, tam zůstaneme. Chceme mít přes zimu hlavně klid. Příště jedeme do Vysokého Mýta. To se pořád zlepšuje, v poslední době dělá dobré výsledky. Bude to silný soupeř. Chceme pořád vyhrávat, někdy se to povede tak, jako dnes. Jedeme tam určitě pro body.“