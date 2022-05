Po výhře 3:1 poslaly Hamry hosty domů bez bodů. Konto si Hamrovští sice o tři body zase navýšili, ale s kvalitou hry trenér Zdeněk Bryscejn spokojený nebyl: „Bylo to určitě zasloužené vítězství. Ale zápas byl neatraktivní. K vidění byla kouskovaná hra, samé souboje, žádný líbivý fotbal. Umíme víc, než jsme předvedli. Tentokrát to nebylo úplně ono. Sami si komplikujeme život a průběh zápasu, zahrajeme nesmyslnou penaltu. O postupu neuvažujeme, dali jsme si na začátku soutěže úkol být do třetího místa. A to jsme. A to je pro nás veliký úspěch,“ konstatoval Bryscejn.

Těžký zápas sehrála v divizní skupině B Česká Lípa. Arsenal bojoval na půdě pražského Meteoru, kde nakonec po bojovném výkonu vyhrál 2:0. Českolipští drží stále třetí místo, navíc se přiblížili druhým Neratovicím, které vybouchly ve Štětí. „Těžký zápas proti kvalitnímu soupeři na pěkném trávníku. Na začátku nám trvalo, než jsme se srovnali s hrou Meteoru. Domácí nás trochu zatlačili, postupně jsme to ale srovnali a byli lepší my,“ hodnotil utkání Martin Jánošík, kouč České Lípy. Po bezbrankovém poločase udeřili hosté po přestávce, kdy se v 53. minutě trefil Šíma. „Od té doby jsme byli lepší, mohli jsme a měli přidat další góly. Byl by klid. Takhle byl houževnatý Meteor stále ve hře. V těch nejtěžších chvílích nás podržel brankář Plechatý, zvládli jsme tam několik těžkých situacích. Chvilku před koncem se naštěstí trefil Kazda, což nás uklidnilo a zápas vlastně rozhodlo,“ usmál se Jánošík.

Arsenal potvrdil, že venku body sbírá. Na druhé Neratovice ztrácí jediný bod, na první Most má stále pětibodovou ztrátu. „Most už by si to asi mohl pokazit sám, navíc už hrál s papírové silnějšími celky. Jsem ale rád, že jsme blízko Neratovicím. Od začátku jara prostě musíme zvládnout každý zápas a čekat, na to co bude stačit. To stále platí, chceme zbývající zápasy vyhrát,“ zdůraznil. Druhé místo by nakonec nemuselo znamenat smutek pro českolipské barvy. „Může se stát, že to bude místo postupové. Uvidíme, ta šance je teoretická. Ale to neovlivníme. Jak už jsem řekl, my se můžeme snažit vybojovat co nejvíce bodů a čekat, kde skončíme,“ dodal na závěr kouč českolipského Arsenalu.