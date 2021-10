Tým Velkých Hamrů zajížděl v dalším kole divize C za hřiště soupeře do Dvora Králové. Vrátil se s jedním bodem za remízu, který se zvenku cení. Ale pomýšlel na tři.

Trenér Zdeněk Bryscejn: „Byl to remízový zápas. V prvním poločase jsme dlouho dostávali do hry. Soupeř důsledně bránil. Nám chyběla ve hře myšlenka. Moc šancí jsme si nevytvořili. Důležitým momentem byl začátek úvodního poločasu, kdy jsme pustili domácí do velkých dvou šancí. Jednu šanci vychytal Klement. A ve druhé neuvěřitelné překopli naši prázdnou bránu. To pro nás mohlo být hodně špatné. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, byli jsme na hřišti lepším týmem. Pak rozhodčí pískl pro domácí takovou zvláštní penaltu. Ti ji využili. Dál byl zápas hodně nervózní. Hráli jsme na pět útočníků. Sudí pískl další penaltu tentokrát proti domácím. A tím jsme jsme vyrovnali.“

Dvůr Králové – V.Hamry 1:1 (0:0)

Branky: 81. Hruška – 90. Žitka. R: Bednář.

Diváků: 150. ŽK: 1:4.

Za Hamry: Klement, Váňa, Kováčik, Černý, Štěpánek, Šohaj, Krejčík, Žitka, Rudolf, Kozák, Linka, Šidlo, Šťovíček, Syrovátka.