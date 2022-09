Jak se vám hrálo proti Novému Bydžovu?

Byl to jednoznačný zápas, byli jsme lepší, nebyly to náhodné góly. Měli jsme tlak na soupeře celý první poločas.

Jaké mají Hamry recept na to, že se jim daří?

Celkově to v Hamrech funguje, od vedení po hráče. Všichni dáváme fotbalu všechno a vážíme si toho, jaké máme podmínky. Máme to tam super.

A kolik vás budou tři góly stát?

Když jsou tři, tak za gól platíme stovku, no a ještě připlatím za rozhovor. Pokladník mě určitě něco napaří.

Co vás čeká o víkendu?

Teď jedeme do Dvora Králové. Určitě tam jedeme vyhrát.

A teď několik rychlých otázek:

Kdybyste si mohl vybrat, tak fotbal nebo volný víkend?

Fotbal.

Dáváte víc gólů pravou, levou nebo hlavou?

Minulou sezónu jich bylo víc hlavou, teď zatím víc nohou, takže je to tak půl na půl.

Dáte si po zápase pivo nebo energeťák?

Energeťák, pivo vůbec nepiju.

Po zápase si zajdete na večeři a dáte si topinky a tatarák nebo šopský salát?

Tak to je jasný, topinky a tatarák.

A po dobré večeři půjdete do kina na americkou komedii nebo českou kriminálku?

Půjdu s manželkou, tak určitě na americkou komedii.

A po kině ještě stihnete jít si někam zatancovat. Jaké skladbě dáte přednost, rychlé nebo pomalé.

Já vůbec netančím, takže raději pomalé.

A fandit budete komu:

Liberec nebo Plzeň? Plzeň.

Sparta nebo Slavie? Sparta.

Jablonec nebo Liberec? Liberec

Jablonec nebo Hamry? Hamry, to je jasný.

Když dostanete vysoký honorář za fotbal, koupíte za něj vstupenku na Premier Leaque nebo manželce dárek?

Manželka to bude číst, takže manželce dárek, takový, že bychom jeli s manželkou na Premier League.

Když byste jel na zápas do zahraničí, přivezete manželce určitě dárek, bude zlatý nebo sladký?

Určitě zlatý.