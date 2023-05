V závěru Divize B máte tříbodový náskok na druhý Újezd Praha. Do konce soutěže zbývají tři zápasy. Co podle vás rozhodne o vítězi a které utkání vnímáte jako nejtěžší?

Neztratit žádný bod a nemáme co řešit. (smích) Každé z těch tří utkání může být těžké. My bohužel ztráceli body vždy s celky ze spodku tabulky. Nemohu tedy říct, že když nás čeká utkání se třetím týmem od konce, bude to nejlehčí zápas. Třeba bude právě nejtěžší, těžko se to odhaduje, co jsme schopni předvést, kde ztratit a kde vyhrát. Kdybych ale měl přeci jen vybrat jeden zápas, zvolil bych poslední domácí utkání s Českým Brodem, se kterým hrajeme vždy velice vyrovnané zápasy.

Cítíte na hráčích větší nervozitu s blížícím se koncem soutěže?

Myslím si, že ano. I když to nikdo nechce říct nahlas, psychika hraje v tomto případě obrovskou roli. Ať už v proměňování šancí či technických chybách. Hlava je strašně důležitá.

Máte informace, zda-li by měl druhý Újezd Praha v případě vítězství Divize B zájem o postup?

Popravdě řečeno si myslím, že by Újezd postoupit nechtěl. Neříkám, že neměl, ale nechtěl. Je to loňský vítěz Krajského přeboru a když jsme se společně bavili na podzim, říkali, že kluci z týmu nechtějí jezdit příliš daleko. Sehnat totiž v Praze fotbalisty, kteří by chtěli hrát divizi, je problém. Samozřejmě každý chce vyhrát a jít výše. Je to tedy spíše má osobní dedukce než zaručená informace. Neuvažuji tedy tím směrem, že by nechtěli postoupit.

Arsenal Česká Lípa tedy má ambice postoupit do ČFL?

Kluci si to přejí, kvůli tomu to hrají. Proč to tedy nezkusit. Samozřejmě si nebudeme dělat iluze. Pokud by se nám povedlo postoupit, budeme rádi, když budeme rádi. Kdybychom hráli kolem desátého místa, byl bych šťastný. Jsem toho názoru, že pokud si hráči vykopou vyšší soutěž, měli by si ji zkusit. Samozřejmě pokud je klub schopen vše finančně zajistit.

Proslýchá se, že v případě setrvání v Divizi B by odešel hlavní sponzor. Co by pro klub znamenalo, kdyby se postup nepovedl?

Nemohu mluvit za hlavní sponzory. Řekl bych, že máme dva. Jedním je pan Jakoubek a jeho firma JAKUB a druhým město Česká Lípa. Město určitě neodejde, protože tak, jak má nastavené dotační programy na sport a kulturu, zůstane vše i v budoucnu. Za pana Jakoubka samozřejmě mluvit nemohu. Do sezony jsme šli všichni s tím, že se chceme dostat do ČFL.

Nedávno jste odvolali hlavního trenéra Martina Janošíka. Stály za jeho odvoláním neuspokojivé výsledky z posledních utkání, ve kterých mužstvo vedl?

Ano, bylo to samozřejmě kvůli výsledkům. Za tři kola jsme z devíti možných bodů získali pouhé dva. Ztratili jsme tedy sedm bodů a je těžké říct: ,,Nic se neděje, máme před sebou ještě pět kol a dohrajeme to." Přišli jsme o perfektní náskok, o kterém jsme si už mysleli, že je jistý. Bylo tedy nutné udělat nějakou změnu. Pana trenéra mám ohromně rád, ale bohužel to byl jediný možný impuls. Nemůžete vyměnit šestnáct hráčů, vždy to odskáče trenér. Jak já hráčům říkám: ,,Hrajete za trenéra." Pan Janošík odvedl skvělou práci, za kterou mu děkuji. Přeji mu v trenérské kariéře jen to nejlepší.

Berete to s odstupem času jako správný krok?

Zatím se daří, i když s těsnými výhrami o gól. Nikdy ale přesně nevíte, co to s týmem udělá. Martin Šimon (nový trenér) je člověk, který je impulzivní a znám ho dlouhá léta. Jiří Štajner zůstal na stejné pozici, je to pan hráč a fotbalová osobnost. Jestli tento krok pomohl, uvidíme na konci sezony. Já doufám, že ano.