A hrací plocha v Tanvaldu přinesla týmu Josefa Hnídka štěstí. Kouč byl s výsledkem utkání spokojený a okomentoval ho slovy: „Začátek zápasu byl bojovný. Podařilo se nám ve třicáté minutě vstřelit první gól. Bylo to po krásné akci Kováčik Radzinevičius.“

Pak chyboval brankář hostujícího týmu a za to hosté zaplatili dalším gólem z kopačky hamrovského hráče. „Stav 2:0 nás uklidnil a v dalším poločase jsme chtěli hlavně tento výsledek udržet. Nakonec se nám ještě v závěru podařilo dát třetí gól,“ popsal důležitý okamžik duelu se soupeřem z Poříčan hamrovský trenér.

Dodal ještě, že v Tanvaldu hráli poprvé a trochu se plochy obávali. V Hamrech mají k dispozici větší hřiště, na kterém mohou uplatnit jinou taktiku. V Tanvaldu je čekala užší plocha. „Výsledkově to dopadlo pro nás výborně, výkonově to zase ale nejlepší nebylo. Jsme za výhru samozřejmě rádi. I za to, že jsme mohli odehrát utkání v Tanvaldu,“ zdůraznil Josef Hnídek.

Na příští zápas divize C se vypraví Hamrováci do Vysokého Mýta. A samozřejmě, že tam jedou s odhodláním přivézt tři body.

TJ Velké Hamry - SK Poříčany 3:0 (2:0)

Branky: 30. a 30. Radzinevičius, 88. Krejčík

Rozhodčí: Bednář, ŽK: 2:2. Diváků: 80

Sestava Hamrů: Kobachidze, Štěpánek, Petržilka, Kozák, Košťál, Černý, Linka, Kováčik, Krejčík, Rudolf, Radzinevičius, M. Javůrek, P. Javůrek, Masařík, Vencbauer, Žitka