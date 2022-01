„Byl to zápas s kvalitním soupeřem, ze začátku jsme k utkání přistoupili slušně. Vytvořili jsme si třígólový náskok a pak jsme přestali hrát. Soupeř se dostal do hry, takže výsledek je vlastně zklamání i když je to příprava. Máme-li utkání ve své moci, tak pak k tomu přistoupíme laxně a soupeř toho využije. Já jen doufám, že to bude pro nás ponaučení,“ zdůraznil Martin Jánošík, trenér České Lípy.