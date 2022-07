„Bylo to první utkání a to, co jsme si od něj slibovali, splnilo. Hráli jsme na výborném hřišti v Zásadě. Byl to zápas dvou poločasů. První byl kvalitní, rychlý, důrazný. Druhý, vlivem prostřídání hráčů na obou stranách šla kvalita hry výrazně dolů. Pro nás to bylo vyvrcholení prvního přípravného týdne. Prostřídali jsme osmnáct hráčů. Do nové sezóny k nám přibyde jen Michal Štěpánek, který hrál za jablonecké béčko. Jinak kádr zůstane stejný. Do přípravy jsme přibrali ještě několik dorostenců. Příprava probíhala první týden v Plavech. Teď nás čeká zápas s jabloneckým béčkem, hrát budeme opět v Zásadě. Naše hřiště si musí odpočinout, je potřeba ho přepískovat. Další přípravné utkání pak sehrajeme proti Přepeřím na hřišti soupeře," řekl Zdeněk Bryscjen, trenér Velkých Hamrů.