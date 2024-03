Po velmi kvalitní zimní přípravě, kterou mužstvo pod vedením trenéra Bryscejna absolvovalo, se v úvodu jarní sezóny nezadařilo tak, jak se v Hamrech očekávalo. A trenéra výsledek hodně mrzel.

Nejoblíbenější na Jablonecku jsou fotbalisté Hamrů. Obstojí taky v kraji?

„Kosmonosy potřebují body a my jsme dnes utkání nezvládli. Hráli jsme hodně pod své možnosti a výsledek je pro nás zklamáním. Nedokázali jsme si poradit s hlubokým blokem soupeře. Ten velmi dobře bránil a spoléhal na protiútoky. My jsme bránili špatně, protiútoky jsme mu sami umožnili a soupeř jeden z nich taky proměnil. My jsme si nevytvořili žádnou velkou převahu. U nás tomu dnes chyběla myšlenka, i když se hrálo více na půlce soupeře, ale bez efektu. Za týden jedeme do Hlinska," okomentoval první jarní zápas kouč Hamrů.