Turnov – Dobrovice 1:1 (1:1)

„Kluci si asi neuvědomili, že už se hraje o body. Rohy jsme špatně kopli nebo jsme to včas nezavřeli na zadní tyči. Nechovali jsme se dobře ani ve standardkách. Soupeř dobře bránil. My jsme měli deset, dvanáct rohů, velkou převahu, ale nedokázali jsme míč dotlačit do brány. Naším nedůrazem nám Dobrovice vsítily branku. U nás špatně zafungovala obrana. Daly nám gól na 1:0, prohrávali jsme. Do konce prvního poločasu ale Nosek svým důrazem ve vápně srovnal. Už se nám nepodařilo ovšem z tlaku a ze standardních situací vytěžit vůbec nic. Navíc, jak na remízu, to dneska nebylo. Ve hře jsme dnes měli mezery a budeme se muset hodně zlepšit, pokud budeme chtít vyhrávat. Příští týden jedeme do Letohradu. S ním jsme na podzim vyhráli, ale byl to těžký zápas. Máme v plánu výhru potvrdit, uvidíme,“ řekl k prvnímu mistrovskému utkání turnovský trenér Josef Petřík.